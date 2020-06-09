Fikret Ünlü'nün 60 yıllık ahşap kayak takımı ilgi topluyor - Son Dakika

Fikret Ünlü'nün 60 yıllık ahşap kayak takımı ilgi topluyor

56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan ve 19 Şubat 2019 yılında vefat eden Fikret Ünlü'nün Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Öğretmen Lisesi'nde Müdür Yardımcılığı yaptığı dönemde kullandığı kayak takımları görenlerin ilgisini çekiyor.

Fikret Ünlü'nün 60 yıllık ahşap kayak takımı ilgi topluyor, System.String[]

56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan ve 19 Şubat 2019 yılında vefat eden Fikret Ünlü'nün Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Öğretmen Lisesi'nde Müdür Yardımcılığı yaptığı dönemde kullandığı kayak takımları görenlerin ilgisini çekiyor.


1939 yılında Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören kasabasında kurulan ilk adı Köy Enstitüsü ardından Öğretmen Lisesi olan okulda Müdür Yardımcılığı yapan eski bakanlardan Fikret Ünlü, bölge halkı tarafından kayak sporuna olan düşkünlüğü ile biliniyor.


1960'lı yıllarda kış mevsiminde okula bazen kayarak geldiği söylenen Fikret Ünlü, kullandığı ahşap kayak takımlarını, müdür yardımcılığı yaptığı okula hediye etti.


Yaklaşık 60 yıllık olan ahşap kayak takımlarının okulun mini müzesinde muhafaza edildiğini söyleyen Pınarbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Hayrettin Acet, "Eski Spor Bakanlarımızdan Fikret Ünlü'nün kayak takımıdır bunlar. Kendisi bir Köy Enstitüsü mezunudur. Burada da öğretmenlik ve müdür yardımcılığı yapmıştır. Kendisi kayak sporuna çok meraklıdır ve o dönemdeki halktan duyduğumuz kadarıyla da bu sporu profesyonelce yapar. Fikret Ünlü o dönemlerde burada öğrencilerden bir kayak takımı kuruyor. Ispıdın tepesinden okula doğru öğrencileri ile birlikte kayarmış. Okulda kendisi öğrencilerden kayak takımı kuruyor. Fikret ünlü okuldan ayrıldıktan sonra okulda kendisi gibi kayakta uzman öğrenciler yetişiyor" dedi.


Acet, "Tutucuların alt kesimleri metal, üst kısımları deriden yapılmış. Kayak kısımları ise ahşaptan yapılmış ve cilalanmış. Bu kayak takımlarını okulumuzu ziyarete gelenlere, öğrencilere gösteriyoruz. Kendisi köyden çıkmış, köy enstitüsünde okumuş mezun olmuş, öğretmenlik yapmış ve ardından bakan olmuştur" diye konuştu.


"Buradaki eşyaları mini müze olarak koyduk" diyen Acet, "Öğretmen okulumuzda o dönemlerde öğrencilerin kullandığı eşyalar bulunuyor. Öğretmen okulundan ve Köy Enstitüsü'nden mezun olan her öğrencinin bir enstrüman çalması gerekiyordu. O dönemdeki geleneksel müzik aleti de mandolin. Buradan mezun olanlar mandolin çalmayı öğrenerek mezun oluyor. Ahşap işçiliğinde kullanılan malzemeler ve kullandıkları başka materyaller de bulunuyor" ifadesini kullandı.


Fikret Ünlü kimdir?


Fikret Ünlü 10 Mart 1943 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Güneyyurt İlkokulu'nda tamamladı. 1963-1964 yılları arasında Ereğli İvriz İlköğretmen Okulu'nda okudu.


1967'de de Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Kayseri Mimar Sinan İlköğretim İlkokulu, Konya Maarif Koleji ve Dumlupınar Ortaokulunda öğretim üyeliği yaptı.


Bunun yanında Konya Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Bakan Müşavirliği'nde görevlerde bulundu.


1983 yılında memurluktan istifa ederek siyasete atıldı. Sosyal Demokrasi Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partisi'nde önemli çalışmalarda bulundu.


1991 seçimlerinin ardından başbakan başdanışmanı olarak görev aldı. 1995-1999 yılları arasında yapılan genel seçimlerde Demokratik Sol Parti'den Karaman milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir.


Ayrıca Bülent Ecevit'in başbakanlığında kurulan 57. hükümette, spordan sorumlu devlet bakanı olmuştur. - KAYSERİ

Fikret Ünlü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 09:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fikret Ünlü'nün 60 yıllık ahşap kayak takımı ilgi topluyor - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi
Yunan Genelkurmay Başkanından Türkiye'ye gülünç tehdit: Askerlerimiz Türklerin önünü kesecek Yunan Genelkurmay Başkanından Türkiye'ye gülünç tehdit: Askerlerimiz Türklerin önünü kesecek         
09:31
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi         
09:29
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi         
09:13
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı         
09:12
"Görünmez Adam"a bir adım daha yaklaşıldı! Bilim insanları şeffaf insan hücresi üretti         
09:11
105 kiloya kadar çıkan gayrimenkul kraliçesi, 22 estetik operasyonuyla bambaşka biri oldu 105 kiloya kadar çıkan gayrimenkul kraliçesi, 22 estetik operasyonuyla bambaşka biri oldu         
08:59
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor         
08:57
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti         
08:47
Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı         
08:45
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor         
08:41
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti         
08:28
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da         
08:12
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı         
08:01
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak         
07:59
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı         
07:21
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı         
07:19
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu         
03:27
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı         
01:07
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu         
00:29
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek         
00:19
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı         
00:02
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek         
23:51
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir         
23:36
Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı         
23:29
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda         
23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir         
23:11
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti         
23:11
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu         
23:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?         
23:05
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı         
22:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 09:49:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fikret Ünlü'nün 60 yıllık ahşap kayak takımı ilgi topluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]