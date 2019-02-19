Son Dakika Haberleri: Fikret Ünlü'nün Vefatı

Fikret Ünlü'nün Vefatı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Fikret Ünlü'nün Vefatı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:47 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fikret Ünlü, Spor
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