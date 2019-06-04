Son Dakika Haberleri: Fikret Uzun: Menemen Belediyespor kaosa sürüklenmeyecek
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Fikret Uzun: Menemen Belediyespor kaosa sürüklenmeyecek

12 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'da Tahir Şahin'in başkanlığının düşmesine neden olan davayı açan kulüp kurucusu Fikret Uzun, kesinlikle kaos ortamı yaşanmayacağını söyledi.

Fikret Uzun: Menemen Belediyespor kaosa sürüklenmeyecek, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'da Tahir Şahin'in başkanlığının düşmesine neden olan davayı açan kulüp kurucusu Fikret Uzun, kesinlikle kaos ortamı yaşanmayacağını söyledi. 25 Mayıs'ta gerçekleşen seçimde tüm kararların geçersiz olduğunu yineleyen Fikret Uzun, "Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığımız dava sonucu tedbir kararı çıktı. 'Menemen Belediyespor kaosa gidiyor' gibi bir algı oluşturulmamalı. Gelecek kayyum 3 hafta içinde kulübü sağlıklı bir şekilde kongreye götürecek" dedi.
Transfer çalışmalarının da sekteye uğramayacağını anlatan Fikret Uzun, "Transfer dönemi henüz resmi olarak başlamadı. Öncelikle mevcut kadrodaki futbolcularla görüşülmeli. Tüm bunlar için yetecek zaman olacak. Önemli olan kulübümüzün sağlıklı bir yapıya kavuşması" ifadelerini kullandı. 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:27 Kaynak: DHA
Spor
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