Fikret Yeni, Basın Mensupları ile Buluştu

AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Avukat Fikret Yeni, "Seyhan'ın daha güzel ve yaşanılabilir, Türkiye'nin 5. büyük ilçesi olma şanına yakışır noktaya gelmesi adına,vizyonel projelerle hareket ediyoruz" dedi.

AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Avukat Fikret Yeni, "Seyhan'ın daha güzel ve yaşanılabilir, Türkiye'nin 5. büyük ilçesi olma şanına yakışır noktaya gelmesi adına,vizyonel projelerle hareket ediyoruz" dedi.



Yeni, Adana'daki basın mensuplarıyla biraraya geldiği toplantıda, Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da da yerel seçimin heyecanı başladığını ve seçim atmosferine girildiğini söyledi.



Yeni, kendisinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ve Partisinin Genel Merkezi kararı çerçevesinde Adana'nın yaklaşık yüzde 40 nüfusuna sahip olan Seyhan Belediyesi'nde Cumhur İttifakı adına AK Parti Belediye Başkan Adayı olarak tesis edildiğini ifade ederek, "31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere giderken,Adana'nın tüm ilçelerinde olduğu gibi, Seyhan ilçesinde de belediye başkanı adaylarının demokratik çerçevede güzel bir seçim kampanyası dönemi geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.



Türkiye'nin 5. büyük ilçesinde belediye başkanı adayı olduğunu dile getiren Yeni, "Eğer birçok ilden daha büyük bir ilçede aday oluyorsanız, ona göre planlama yapıp ve vatandaşlarımızın sorunlarının tespit edip, buna göre proje hazırlama sorumluluğunuz oluyor. Bu çerçevede benim, partimizin 6 yıllık il başkanlığını yapmam bir avantaj. Neden? Seyhan'ı bilen birisiyim. Bu süreçte vatandaşlarımızın dile getirdiği sorunlarla ilgili envanter oluşturduk. Vatandaşlarımızın sorunlarını bilmekle beraber, ilçemizin daha güzel ve yaşanılabilir, aynı zamanda Türkiye'nin 5. büyük ilçesi olma şanına yakışır noktaya gelmesi adına,vizyonel projelerle hareket ediyoruz" diye konuştu.



96 mahalledeki sorunlar tespit edildi



Yeni, gerek vatandaşlardan gelen talepler, gerekse Seyhan'ın 96 mahallesinde ve 7 bine yakın sokağında AK Parti teşkilatlarının tespit ettiği sorunlar çerçevesinde envanter oluşturulduğunu vurgulayarak, "Seyhan'a daha güzel neler yapılabileceği noktasında çalışmalar yaptık. Bu donelerle inşallah yakın zamanda Seyhan'ımızın geleceğini kucaklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yerel seçimlere ilişkin açıkladığı manifestoda belirttiği gibi, 1 yıllık kısa vadeli, Allah nasip ederse başkanlık dönemimizde gerçekleştireceğimiz orta vadeli, ama çok daha önemlisi Partimizin 2023-2053 vizyonu çerçevesinde Seyhan'ı sadece ülkemizin değil, dünyanın sayılı mekanları ve coğrafyası noktasında gösterecek vizyonel projelerimizi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.



Seyhan'ın güneyi ile kuzeyi arasında ciddi bir yaşam farklılığı olduğunu söyleyen Yeni, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kuzeyinde 24 saat yaşamın olduğu, ama güneyinde yaşamın kısıtlandığı bir Seyhan var. İçinden, adını aldığı Seyhan Nehri akmasına rağmen vatandaşlarımızın keyif alarak sosyal yaşantısını ortaya koyacak mekanların olmadığı bir Seyhan var. Tabiri caiz ise her şeyi olan,ama olması gereken birçok şeyden de mahrum bir Seyhan var. Partimizin kurucuları olan, yani belediyecilik hizmetiyle gönül belediyeciliğinin gerçek anlamını ortaya koyan kişilerin kurmuş olduğu AK Parti'de siyaset yapan ve böyle bir partinin adayı olarak, Seyhanlı hemşerilerimizin teveccühü ve takdirleri çerçevesinde göreve gelirsem, gönül belediyeciliğini Seyhan'a getireceğim., Öncelikli olarak gönülleri kazanacak sosyal belediyeciliği ortaya koyma hedefiyle çalışacağım. Gerçekten samimiyet ve tevazu ile yaklaşırsanız, kazanamayacağınız gönül yoktur. Samimiyet ve tevazu ile yaklaşırsanız güvenini alamayacağınız kişi yoktur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu samimiyet ve tevazu ile bunun yanında bizlerin ortaya koyacağı gayretle inşallah Seyhan'ın ve Seyhan Belediyesinin adının yazılacağı bir süreci başlatmak istiyoruz. Bu çerçevede Seyhan ilçemiz için gerek sosyal belediyecilik, gerek şehirleşme ve gerekse eğitim adına yapılması gereken hizmetlerle ilgili ekip arkadaşlarımızla ciddi bir planlama ve çalışma içerisindeyiz."



Yeni, Seyhan'da birçok sorunu bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Şehrin merkezinde bulunan bir ilçe olmasına rağmen yapılmayan yollardan bahsediliyorsa, hala çöplerin toplanmaması problem olarak addediliyorsa, temel belediyecilik hizmetlerinde yoksunluk varsa, Seyhan tabiri caiz ise gerekli hizmeti almıyor, kaderine terk edilmiş addedilebilir diye düşünüyorum. Bunun için samimiyet ve gayretle çalışıp, tevazu ile vatandaşlara yaklaşıp, Seyhan Belediyesini yönetenlerin Seyhanlı hemşerilerimiz olmasını temin etmeyi arzuluyoruz. Yönetim ile vatandaşı bütünleştirebilirseniz, imkanlarınızı adaletli bir şekilde dağıtabilirseniz, Şehrül-Emin kabul edilebilecek olan belediye başkanı veya onun ekibindeki insanların vatandaşlar tarafından adaletine güvenilebilir ise orada huzur, güzellikler vardır."



Yeni, Seyhan'da biran önce yapılması gereken kentsel dönüşüm planlamasını, mahalle sakinleriyle karşılıklı istişare ederek çözeceklerini de söyledi.



Adana'nın ve özellikle Seyhan'ın ciddi anlamda kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Yeni, "Biz bunu biliyoruz. Bu konuda da kararlıyız" dedi.



İstihdama katkı sağlanacak



Yeni, yaklaşık 820 bin nüfusa sahip Seyhan'da yapacakları projelerle güzellikleri ortaya çıkarmakla kalmayıp,bununla birlikte istihdamın da sağlanıp üreten bir ilçe olmasına katkıda bulunacak programlarının olduğunu da açıkladı.



Kadınların soluk alabilecekleri mekanlar oluşturmak için ciddi planlamaları, çocukların gerek spor, gerekse kültürel anlamda etkinliklerini sağlayacak efektifprojeleri olacağını anlatan Yeni, "Bunları detaylandırdığımızda vatandaşlarımızın heyecanlanacağını düşünüyorum. Ama temelde Seyhan'ı Seyhanlı hemşerilerimizle yönetme noktasında kesin bir irademiz var. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum" diye konuştu.



Yeni, zor bir göreve talip olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti.



"Seyhan'ı, Seyhan'ın bir Adana olduğu gerçeğini bilen, Seyhan'da yapılanlarla aslında Adana'ya yorum yapılabileceğini bilen birisi olarak, inşallah ilçemizin hizmet görmesi, daha da güzel bir imaja sahip olması noktasında katkı vereceğime inanıyorum. Bu çerçevede şahsıma Cumhurbaşkanımızın ve parti büyüklerimizin göstermiş olduğu güvene karşı inşallah Seyhanlı hemşerilerimizin desteğiyle mahcup olmayacağız. Rabbimden hem Seyhanlı hemşerilerimiz hem de şahsım için hayırlısını temenni ediyorum."



Fikret Yeni, AK Parti Adana il ve ilçe yöneticileri ile partililerin de katıldığı toplantıda, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. - ADANA

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