Fikret Yeni: "Daha Gidecek Çok Yolumuz Var"

Cumhur İttifika'nın AK Parti'li Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, seçimler sonrası yaptığı değerlendirmede, "Bizim hizmet sevdamız bugün başlamadı, yarın da bitmeyecek.

Cumhur İttifika'nın AK Parti'li Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, seçimler sonrası yaptığı değerlendirmede, "Bizim hizmet sevdamız bugün başlamadı, yarın da bitmeyecek. Daha gidecek çok yolumuz var" dedi.



Fikret Yeni, Seyhan Belediye Başkanlığını CHP Adayı Akif Kemal Akay'ın kazanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Partimizin onurlu hizmet hikayesine Seyhan ilçemizi eklemek için hemşehrilerimizle birlikte yola çıktığım ilk günden bugüne, yanımızda yer alan veya tercihini başkasından yana kullanan tüm hemşehrilerime tek tek teşekkür ediyorum. Çıktığımız bu kutlu yolda her zaman en büyük gayemizin Hakka ve halka hizmet olduğunu vurgulayıp, bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen, en büyük destekçimiz olan öncelikle Seyhan İlçe Başkanım Ahmet Akan nezdinde, Seyhan ilçe teşkilatıma, AK Partimizin tüm teşkilat mensuplarına, gece gündüz demeden, Seyhanımızın geleceği için projeler hazırlayan tüm ekip arkadaşlarıma, tüm meclis üyelerimiz ve meclis üyesi adayı kardeşlerime ve MHP teşkilatlarına, siyasi büyüklerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Gerek seçim kampanyası süresince gerekse oy kullanma günü Adana'da bir olay yaşanmamış olmasının, halkın demokrasiye bağlılığının bir tezahürü ve bunun en büyük kazanç olduğunu belirten Yeni şunları kaydetti:



"Demokrasi aşığı olan halkımızı, seçim sürecince gösterdikleri hoşgörü, sağduyu, anlayış ve demokrasiye olan bağlılıklarından dolayı kutluyorum. Bizim hizmet sevdamız bugün başlamadı, yarın da bitmeyecek. Daha gidecek çok yolumuz var. Kıymetli Seyhanlı halkımıza sonsuz şükranlarımı sunarken, bizlere oy veren, veremeyen herkese müteşekkir olduğumu ifade etmek isterim." - ADANA

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