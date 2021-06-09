Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi - Son Dakika

Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi | ÖzÜ TTOTTO Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi (FMHY) Birimi, ÖzÜ'nün fikri ve sınai mülkiyet konusu varlıklarının yönetilmesinden ve bu varlıkların ticari değere dönüştürülerek toplum yararına endüstriye transferinden sorumludur. Bu kapsamda Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi (FMHY) Biriminin Başlıca Görevleri: Öğretim üyelerinin Buluş Bildirim Formlarını kabul etmekBildirilen buluşların patentlenebilirlik ve ticarileşmesine yönelik ön araştırmasını yapmakYılda dört defa yapılan Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi (FMHK) toplantılarını organize etmekFMHK karar süreçlerini ÖzÜ'nün fikri ve sınai mülkiyet politikalarına uygun olarak yönetmekBuluşçular ile FHMK arasındaki iletişimi sağlamakUlusal ve uluslararası başvurulardan oluşan fikri ve sınai mülkiyet portföyünün tescil takibini yapmakÖzÜ'nün taraf olduğu sözleşmelerde, fikri ve sınai haklara ilişkin hükümlerin müzakere sürecini yönetmekFikri ve sınai mülkiyetle ilgili her türlü sözleşmeyi ve hukuki belgeleri hazırlamakFikri ve sınai mülkiyet farkındalığına ilişkin eğitimler düzenlemekFakülte üyelerine fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti vermekFikri Mülkiyet Hakları Uzmanı