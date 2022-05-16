Fikri Mülkiyet Hukukçuları Toplantısı, Antalya'da başladı - Son Dakika
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Fikri Mülkiyet Hukukçuları Toplantısı, Antalya'da başladı

16.05.2022 12:19
Fikri Mülkiyet Hukukçuları Toplantısı, Antalya'da başladı

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar, 2021'de yerli patent başvuru sayısının 8 bin 500'ü aştığını bildirdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar, 2021'de yerli patent başvuru sayısının 8 bin 500'ü aştığını bildirdi.

Türkiye Adalet Akademisi, Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Türk Patent ve Marka Kurumunca Antalya'daki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen "Fikri Mülkiyet Hukukçuları Toplantısı" başladı.

Başpınar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, fikri mülkiyet haklarının, farklı disiplinlerin etkileşim içerisinde katkı sağladığı bir alan olduğunu söyledi.

Bu alanda yargı erkinin etkisi ve ağırlığının tartışılmaz olduğunu belirten Başpınar, "Türkiye 2005'te, yılda 600-700 civarında yerli patent başvurusunun yapıldığı bir ülkeydi. 2021'de sadece yerli patent başvuru sayımız 8 bin 500'ü aştı. Benzer şekilde 47 bin olan marka başvurusu, 190 bini aştı. Tasarım başvurularımız 20 binler civarındaydı, 2021 yılında 65 bin tasarım başvurusu yapıldı. Bu veriler bir yanıyla Türkiye'nin üretim yapısının yenilikçi karakterindeki gelişmeyi gösteriyor." diye konuştu.

Cemil Başpınar, bu sayıların fikri mülkiyet hukukuna bakan tarafıyla, fikri mülkiyet hukukunun iştigal alanını oluşturan fikri varlıkların hacminin günden güne arttığını da gösterdiğini vurguladı.

Son 5 yılda Türkiye'de 800 bin civarında sınai mülkiyet varlığının tescil edildiğini kaydeden Başpınar, "Bu sayılar dolaylı olarak zaman içerisinde yargı erkimize de bir iş yükü olarak yansıyacak gibi gözüküyor." dedi.

Başpınar, fikri mülkiyet haklarını yenilikçilik ve yüksek katma değerli üretim ile bunun geliştirilmesi noktasında stratejik bir araç olarak gördüklerini dile getirdi.

"Fikri mülkiyet hukuku, metaverse alanında sınamalar getirecek"

Türkiye Adalet Akademisi Başkan Vekili Doç. Dr. Hasan Kadir Yılmaztekin de 5. yaşına giren Sınai Mülkiyet Kanunu'nun artık emeklemekten yürümeye başlayan bir kanun haline döndüğünü ifade etti.

Yılmaztekin, son 5 senede sınai mülkiyet ve telif hakları konusunda Yargıtayın çok önemli kararlara imza attığını aktararak, şöyle devam etti:

"Gelecekte bizleri birtakım meseleler bekliyor. Bugün için sosyal medyada ve hayatımızda bizi çepeçevre sarmış kelimeler var. Mesela, metaverse. Fikri mülkiyet hukuku, metaverse alanında birçok konuda, bize sınamalar getirecek. Bir sürü dijital dünyada yeni evrenler ve birbirine senkronize yeni dünyalar kurulacak. Buralardaki meselelerin birçoğu doğrudan fikri mülkiyet hukukunu ilgilendirecek. Bir diğer konu da yapay zeka. Yapay zeka tarafından bir eser meydana getirildiğinde kim eser sahibi olacak? Yapay zeka teknolojilerinde bir başkasının hakkına saldırı gerçekleştiğinde bundan kimler sorumlu olacak? Metaverse gibi dijital evrenlerde fikri mülkiyet hukukunu nasıl koruyabiliriz? Bunlar gelecekte önemli başlıklar olarak, biz uygulayıcıların karşısına gelecek."

Marka ile patent davalarına bakan çok sayıda Yargıtay hakim ve savcısının da katıldığı toplantı, 18 Mayıs'ta sona erecek.

Fikri Mülkiyet Hukukçuları Toplantısı, Antalya'da başladı
Fikri Mülkiyet Hukukçuları Toplantısı, Antalya'da başladı
Fikri Mülkiyet Hukukçuları Toplantısı, Antalya'da başladı

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Başpınar, Antalya, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fikri Mülkiyet Hukukçuları Toplantısı, Antalya'da başladı - Son Dakika


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