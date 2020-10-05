FİKRİ OĞLU VERDİ, BABASI YAPTI... YERLİ "AKILLI MASKE" SERİ ÜRETİME HAZIR - Son Dakika

VAN'da yerli bir yazılım şirketi tarafından geliştirilen yerli 'akıllı maske'nin seri üretimi için hazırlıklar tamamlandı. Şirketin genel müdürü Mustafa Çalış, "Böyle bir modüler yapıya sahip maske dünyanın hiçbir yerinde yok çünkü bu maske, verileri alıp merkeze iletebiliyor." dedi. Çalış, "Dünyanın birçok yerinde birçok sektöre hitap eden bir maske hazırladık. Bu maske; maden sektörü, kimyasal fabrikalar, itfaiyeler, laboratuvarlar ve hastaneler gibi birçok sektörde de kullanılabilecek yapıya sahip. Fikri oğlum verdi, ben hayata geçirdim" dedi.

Modüler akıllı maske; ağız maskesi, gözlük, dijital ölçer ve nano örtü olmak üzere 4 parçadan oluşuyor. Parçalar bir arada ya da ayrı ayrı kullanılabileceği gibi, numaralı gözlük kullananlar için maskenin gözlük aparatları değiştirilebiliyor. Teklink Telekom A.Ş. tarafından tasarlanan akıllı maske, önümüzdeki günlerde farklı sektörlerde kullanılmak üzere seri üretime başlayacak. Kömür ve maden ocakları, itfaiyeler, kimyasal fabrikalar, laboratuvarlar, petrol şirketleri ve hastanelerde kullanılabilecek. Ateş nabız tansiyon atılan adım ortamdaki zehirli gazı ölçerek kurulan internet ağıyla merkeze bilgi verebilecek.

Şirketin Genel Müdürü Mustafa Çalış, "Dünyada ilk defa modüler yapıya sahip akıllı maskeyi biz tasarladık. Mayıs ayında biz bu maskemizin patentini aldık. 31 Mart'ta Van Teknokent'de ürünün Sanayi Bakanlığı'na proje girişini gerçekleştirdik. Projemiz 6 aylık bir süreç sonunda seri üretim haline gelmiş durumda. Dünyanın birçok yerinde birçok sektöre hitap eden bir maskedir. Bu maske; maden sektörü, kimyasal fabrikalar, itfaiyeler, laboratuvarlar ve hastaneler gibi birçok sektörde de kullanılabilecek yapıya sahip" diye konuştu.

"BABAMA FİKİR VERDİM"

Şirketin Genel Müdürü Mustafa Çalış'ın 11 yaşındaki oğlu Muhammed Emin Çalış ise, "Babama 'Alnımızda mutluluğumuzu ölçen akıllı bir maske olsun' dedim. Babama fikir verdim. Babamda onu maske olarak yaptı. İlk önce aklıma mutluluk geldi. Sonradan aklıma onlar geldi. Sonra babamla birlikte onu geliştirdik. Projede benim de emeğim var. Ben söyledim, babam hayata geçirdi" şeklinde konuştu.

10 KİŞİLİK BİR EKİP VAN'DA HAZIRLADIAkıllı maskenin üretim aşamasını DHA'ya anlatan Mustafa Çalış, "Bu maske için 10 kişilik bir ekip çalıştı. Ekibimiz Van'da. Bizler de Doğu'nun kalkınması için yatırımlar yapan bir firmayız. O yüzden de maskemiz Van'da hazırlanıp geliştirildiö dedi. Çalış, "Fikir biraz ilginç olacak ama benim 11 yaşındaki oğlum Muhammed Emin'den çıktı. Pandemi süreci daha yeni başlarken 'Baba ben bir maske tasarlamak istiyorum. Alnımızda mutluluğumuzu ölçen bir maske yapmak istiyorumö dedi. Ben de yıllardır bilişimci olduğumdan dolayı fikrin üzerine yoğunlaşarak akıllı maskeye dönüştürdüm" ifadelerini kullandı.

VERİLER ANINDA MERKEZE İLETİLİYOR

Maskenin verileri merkeze ilettiğini belirten Mustafa Çalış, "Böyle bir modüler yapıya sahip bir maske dünyanın hiçbir yerinde yok çünkü bu maske, verileri alıp merkeze iletebiliyor. Örneğin bir maden ocağında çalışan bir kişi, zehirli gazla karşı karşıya kaldığı zaman ya da atıyorum tansiyonu düştüğü zaman veya ateşi yükseldiği zaman bu bilgiler kendi telefonuna geldiği gibi aynı zamanda firmanın merkezine de bu bilgiler internet üzerinden ulaşarak kişinin can güvenliğini kurtarmak açısından son derece önem sarf ediyorö diye konuştu.

Çalış, "Kimyasal fabrikalarda çalışan personeller için, itfaiye sürecinde bir yangın çıktığı zaman bir can kurtarmak için ya da çalışan bir itfaiye personelinin durumunu öğrenmek için, laboratuvar, petrol şirketlerinde ya da hastanelerde koronavirüsten dolayı birçok sektörde kullanılabilecek bir ürün ve bu dünyada ilk defa bizim tarafımızdan tasarlandı ve biz bunu yerli ve milli bir ürün olarak ülke ekonomisine kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruzö ifadelerini kullandı.