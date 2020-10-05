FİKRİ OĞLU VERDİ, BABASI YAPTI... YERLİ "AKILLI MASKE" SERİ ÜRETİME HAZIR - Son Dakika

FİKRİ OĞLU VERDİ, BABASI YAPTI... YERLİ "AKILLI MASKE" SERİ ÜRETİME HAZIR

VAN'da yerli bir yazılım şirketi tarafından geliştirilen yerli 'akıllı maske'nin seri üretimi için hazırlıklar tamamlandı.

FİKRİ OĞLU VERDİ, BABASI YAPTI... YERLİ

VAN'da yerli bir yazılım şirketi tarafından geliştirilen yerli 'akıllı maske'nin seri üretimi için hazırlıklar tamamlandı.  Şirketin genel müdürü Mustafa Çalış,  "Böyle bir modüler yapıya sahip  maske dünyanın hiçbir yerinde yok çünkü bu maske, verileri alıp merkeze iletebiliyor." dedi. Çalış, "Dünyanın birçok yerinde birçok sektöre hitap eden bir maske hazırladık. Bu maske; maden sektörü, kimyasal fabrikalar, itfaiyeler, laboratuvarlar ve hastaneler gibi birçok sektörde de kullanılabilecek yapıya sahip. Fikri oğlum verdi, ben hayata geçirdim" dedi.

Modüler akıllı maske; ağız maskesi, gözlük, dijital ölçer ve nano örtü olmak üzere 4 parçadan oluşuyor. Parçalar bir arada ya da ayrı ayrı kullanılabileceği gibi, numaralı gözlük kullananlar için maskenin gözlük aparatları değiştirilebiliyor. Teklink Telekom A.Ş. tarafından tasarlanan akıllı maske, önümüzdeki günlerde farklı sektörlerde kullanılmak üzere seri üretime başlayacak. Kömür ve maden ocakları, itfaiyeler, kimyasal fabrikalar, laboratuvarlar, petrol şirketleri ve hastanelerde kullanılabilecek. Ateş nabız tansiyon atılan adım ortamdaki zehirli gazı ölçerek kurulan internet ağıyla merkeze bilgi verebilecek.

Şirketin Genel Müdürü Mustafa Çalış,  "Dünyada ilk defa modüler yapıya sahip akıllı maskeyi biz tasarladık. Mayıs ayında biz bu maskemizin patentini aldık. 31 Mart'ta Van Teknokent'de ürünün Sanayi Bakanlığı'na proje girişini gerçekleştirdik. Projemiz 6 aylık bir süreç sonunda seri üretim haline gelmiş durumda. Dünyanın birçok yerinde birçok sektöre hitap eden bir maskedir. Bu maske; maden sektörü, kimyasal fabrikalar, itfaiyeler, laboratuvarlar ve hastaneler gibi birçok sektörde de kullanılabilecek yapıya sahip" diye konuştu.

"BABAMA FİKİR VERDİM"

Şirketin Genel Müdürü Mustafa Çalış'ın 11 yaşındaki oğlu Muhammed Emin Çalış ise, "Babama 'Alnımızda mutluluğumuzu ölçen akıllı bir maske olsun' dedim. Babama fikir verdim. Babamda onu maske olarak yaptı. İlk önce aklıma mutluluk geldi. Sonradan aklıma onlar geldi. Sonra babamla birlikte onu geliştirdik. Projede benim de emeğim var. Ben söyledim, babam hayata geçirdi" şeklinde konuştu.

10 KİŞİLİK BİR EKİP VAN'DA HAZIRLADIAkıllı maskenin üretim aşamasını DHA'ya anlatan Mustafa Çalış, "Bu maske için 10 kişilik bir ekip çalıştı. Ekibimiz Van'da. Bizler de Doğu'nun kalkınması için yatırımlar yapan bir firmayız. O yüzden de maskemiz Van'da hazırlanıp geliştirildiö dedi. Çalış, "Fikir biraz ilginç olacak ama benim 11 yaşındaki oğlum Muhammed Emin'den çıktı. Pandemi süreci daha yeni başlarken 'Baba ben bir maske tasarlamak istiyorum. Alnımızda mutluluğumuzu ölçen bir maske yapmak istiyorumö dedi. Ben de yıllardır bilişimci olduğumdan dolayı fikrin üzerine yoğunlaşarak akıllı maskeye dönüştürdüm" ifadelerini kullandı.

VERİLER ANINDA MERKEZE İLETİLİYOR

Maskenin verileri merkeze ilettiğini belirten Mustafa Çalış, "Böyle bir modüler yapıya sahip bir maske dünyanın hiçbir yerinde yok çünkü bu maske,  verileri alıp merkeze iletebiliyor. Örneğin bir maden ocağında çalışan bir kişi, zehirli gazla karşı karşıya kaldığı zaman ya da atıyorum tansiyonu düştüğü zaman veya ateşi yükseldiği zaman bu bilgiler kendi telefonuna geldiği gibi aynı zamanda firmanın merkezine de bu bilgiler internet üzerinden ulaşarak kişinin can güvenliğini kurtarmak açısından son derece önem sarf ediyorö diye konuştu.

Çalış, "Kimyasal fabrikalarda çalışan personeller için, itfaiye sürecinde bir yangın çıktığı zaman bir can kurtarmak için ya da çalışan bir itfaiye personelinin durumunu öğrenmek için, laboratuvar, petrol şirketlerinde ya da hastanelerde koronavirüsten dolayı birçok sektörde kullanılabilecek bir ürün ve bu dünyada ilk defa bizim tarafımızdan tasarlandı ve biz bunu yerli ve milli bir ürün olarak ülke ekonomisine kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruzö ifadelerini kullandı.

FİKRİ OĞLU VERDİ, BABASI YAPTI... YERLİ AKILLI MASKE SERİ ÜRETİME HAZIR
FİKRİ OĞLU VERDİ, BABASI YAPTI... YERLİ AKILLI MASKE SERİ ÜRETİME HAZIR
FİKRİ OĞLU VERDİ, BABASI YAPTI... YERLİ AKILLI MASKE SERİ ÜRETİME HAZIR
FİKRİ OĞLU VERDİ, BABASI YAPTI... YERLİ AKILLI MASKE SERİ ÜRETİME HAZIR
FİKRİ OĞLU VERDİ, BABASI YAPTI... YERLİ AKILLI MASKE SERİ ÜRETİME HAZIR
FİKRİ OĞLU VERDİ, BABASI YAPTI... YERLİ AKILLI MASKE SERİ ÜRETİME HAZIR
FİKRİ OĞLU VERDİ, BABASI YAPTI... YERLİ AKILLI MASKE SERİ ÜRETİME HAZIR

Mustafa Çalış, hastaneler, Kimyasal, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FİKRİ OĞLU VERDİ, BABASI YAPTI... YERLİ 'AKILLI MASKE' SERİ ÜRETİME HAZIR - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Bodrum'da bir grup erkeğin ilişkiye girdiği koyda ekipler kuş uçurtmuyor Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik         
15:31
Gaziantep FK, Kevin Mirallas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı Gaziantep FK, Kevin Mirallas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı         
14:55
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Nadir görülen boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi Nadir görülen boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi         
14:22
Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin         
14:13
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı         
11:40
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, suyu ise yarı yarıya azalttı Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, suyu ise yarı yarıya azalttı         
11:05
Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim         
11:00
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım         
09:22
Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı         
22:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 16:59:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FİKRİ OĞLU VERDİ, BABASI YAPTI... YERLİ "AKILLI MASKE" SERİ ÜRETİME HAZIR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei