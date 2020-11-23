Fikri olan gençler gelsin - Son Dakika

Fikri olan gençler gelsin

23.11.2020 10:19
Fikri olan gençler gelsin, System.String[]

Mamak Belediyesi'nin geçtiğimiz ay Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üretken Gençlik Derneği tarafından iş birliğine imza attığı "Üreten Genç Projesi" ne ilgi büyüyor.

Mamak Belediyesi'nin geçtiğimiz ay Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üretken Gençlik Derneği tarafından iş birliğine imza attığı "Üreten Genç Projesi" ne ilgi büyüyor. Yaklaşık bir ay gibi geçen sürede 950 gencin başvuru yaptığı proje kapsamında Üretken Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tümer tarafından Mamaklı öğretmenlere projenin detayları anlatıldı. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen sunumda projenin kapsamına ilişkin bilgiler ve proje sürecini anlatan Tümer, proje çerçevesinde 13 bin öğrencinin kendi girişimlerini kurma yolunda 8 farklı konuda eğitime tabi tutulacağını kaydetti.

Türkiye'nin başarılı gençlere ihtiyacının olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bizim Fatih'in İstanbul'u fetih ettiği yaştaki her bir gencimize ihtiyacımız var. Böyle bir gençliğin inşasını birlikte başararak önce 2023 hedeflerimize ulaşacak, ardından da 2053 ve 2071 vizyonlarımızı gençlere emanet edeceğiz. Biz gençlerimizle ülkemizden başlayarak tüm dünyayı değiştirebileceğimize inanıyoruz, onun için de vizyonumuzu geniş tutuyoruz. Türkiye'nin gençlerin çabasına, gayretine vizyonuna ihtiyacı var. Ecdadımız onca fedakarlığı gençlerin başarısı için yapmıştır. Bu bağlamda gençlerimizden geleceğine dört elle sarılmalarını istiyoruz. Yeter ki hayal etsinler. Hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçsinler, çok çalışsınlar ve asla umutlarını kaybetmesinler. Ulu Hakan gibi gemileri karadan yürüten, Fatih gibi 21 yaşında İstanbul'u fetheden ecdadın torunlarıdır bizim gençlerimiz. Türkiye'nin Fatih'leri gençlerimiz olacak" dedi.

Şirketleşme yolunda ilk adım

Projeye başvurmak isteyen gençler Mamak Belediyesi'nin kurumsal web sitesi üzerinden başvuru formunu dolduracak. Ardından 16 haftalık bir girişim programı ile her hafta tematik başlıklarda eğitim alacak. 4. Ayın sonunda girişimcilerin mevcut durumları değerlendirilerek, şirketleşme yolunda ilk adım Üretken Akademi tarafından karşılanacak. Gençlerin geliştirdiği projeler arasından en iyi projeler için kamp programı gerçekleştirilecek. Seçilen projeler yerli ve milli girişim olan startupmarket.com platformu üzerinden portföy olarak eklenerek girişimciler tarafından değerlendirilecek. - ANKARA

Fikri olan gençler gelsin
Fikri olan gençler gelsin

Mamak Belediyesi, Türkiye, Fatih, Mamak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fikri olan gençler gelsin - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz Fortuna Sittard Feyenoord'a kaybetti, ligin son sırasına demir attı Uyuşturucu batağına saplanan genç kadının itirafları torbacıları yakalattı Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi Son Dakika! Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü
23-29 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı 23-29 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı         
10:21
Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor         
10:12
Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek         
10:05
Koronavirüs salgınını yok sayan Türkmenistan hükümeti, zatürre teşhisi koymayı bile yasakladı Koronavirüs salgınını yok sayan Türkmenistan hükümeti, zatürre teşhisi koymayı bile yasakladı         
09:38
4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı         
09:14
Aracını satmakta anlaştığı kişinin Aracını satmakta anlaştığı kişinin "Parayı EFT ile gönderiyorum" sözüne inanınca dolandırıldı         
08:49
FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektiren İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisine tepki yağdı FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektiren İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisine tepki yağdı         
08:28
Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası         
07:34
Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış         
23:40
Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı         
22:13
Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı         
20:35
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler         
18:53
Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz         
17:04
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 10:41:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fikri olan gençler gelsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei