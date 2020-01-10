Fikri olana TÜBİTAK'tan 200 bin TL hibe

TÜBİTAK'IN girişimcilere 200 bin TL'ye kadar geri ödemesiz destek sağladığı 1512 Bireysel Genç Girişimcilik (BİGG) Programı 2020 yeni dönem başvuruları başladı. Programın uygulayıcı kuruluşlarından olan ve 2019'da gönderdiği her iki projeden birine toplam 1 milyon 200 bin TL destek sağlanan Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi BİGG-Y, iş fikri olan yeni dönem genç girişimcilerini arıyor. Girişimci adayları, 15 Şubat tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.



TÜBİTAK 1512 BİGG Destekleme Programı ile genç girişimcilere, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için 200 bin TL hibe desteği veriyor. Programın Türkiye çapındaki 23 uygulayıcı kuruluşundan biri olan Yaşar Üniversitesi BİGG-Y, 2020 yılı 1. çağrı dönemi kapsamında başvuruları almaya başladı.



6 projeye 1 milyon 200 bin TL hibe desteği



Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey ve BİGG-Y Proje Yürütücüsü Ayşe Şen, programın geçtiğimiz döneminde 122 girişimci ekibin başvuruda bulunduğunu belirterek, "Bu ekiplerden uygun bulunan 58'inin, BİGG-Y kapsamında verilen eğitim ve mentörlük programından faydalanması sağlandı. Eğitim sürecinden sonra seçilen 11 girişimci ekibin proje bilgileri, TÜBİTAK'a gönderildi. TÜBİTAK, bu 11 projeden 6 tanesini, tamamı geri ödemesiz 200 bin TL'lik destekle ödüllendirdi. Yüzde 50'den fazla başarı oranı gösteren BİGG-Y olarak, yeni dönem için genç girişimcileri arıyoruz" dedi.



Kimler başvurabiliyor?



BİGG Destek Programı'na, herhangi bir lisans programından bir yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve mezuniyetinden en fazla 10 yıl geçmiş lisans, yüksek lisans, doktora mezunları başvurabiliyor. Programa; akıllı ulaşım, ileri imalat ve sanayi 4.0, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme alanlarında yer alan iş fikirleri için başvuru yapılabiliyor. Programa dahil olmak isteyen, bu şartları sağlayan ve daha önce tekno girişim desteği almamış girişimci adayları, Yaşar Üniversitesi BİGG-Y'ye başvurarak hayallerindeki iş fikrini gerçekleştirme imkanı elde edebilecek.



Ücretsiz ofis, mentörlük ve girişimcilik eğitimleri



BİGG-Y Proje Yürütücüsü Ayşe Şen, Yaşar Üniversitesinin; Celal Bayar Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası işbirliğiyle kurduğu özgün mekanizma ile tüm paydaşların iş fikri olan girişimcilere ulaşması, yoğunlaştırılmış girişimcilik eğitimi ve mentörlük hizmetlerinin verilmesi ve iş planının hazırlanması süreçlerine etkin bir şekilde dahil edildiğini belirtti. Ayşe Şen, "BIGG-Y'den destek alan girişimcilere, Yaşar Üniversitesi bünyesinde bulunan Minerva Kuluçka Merkezinde ücretsiz ofis, mentörlük ve girişimcilik eğitimleri de sağlanmakta. Nesnelerin interneti ve büyük veri alanında teknoloji geliştiren Noderix A.Ş'den üniversiteler için akıllı arama motoru yazılımı yapan Univerlist'e, haritacılık alanında büyük yenilikler getiren Fieldtech'den mobil teknolojiler geliştiren Bitabak'a kadar pek çok girişimi bünyesinde barındıran Minerva, İzmir'in en aktif girişimcilik ekosistemlerinden biri olarak biliniyor. Belirtilen alanlarda iş fikri olan ve bunu hayata geçirmek için fırsat arayan genç girişimcileri, BİGG-Y ayrıntılı bilgi almak ve başvuruları için 15 Şubat'a kadar http://bigg-y.yasar.edu.tr/ web sayfasını ziyaret etmeye davet ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR