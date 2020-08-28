Fikstür sonrası Galatasaray'da transfer için kırmızı alarm!

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli olurken, Galatasaray'ın ilk haftalarda oynayacağı kritik maçlar, yönetimin transferdeki yol haritasını değiştirdi. Geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Acele etmeye gerek yok, 5 Ekim'e kadar zamanımız var" demişti. Özellikle orta sahaya takviye konusunda gerçekleşen arayışlarda, maliyetleri mümkün olduğu kadar düşürmek amacıyla, yönetimin işi ağırdan alması dikkat çekiyordu. Ancak fikstürde ikinci hafta Başakşehir deplasmanı, ardından içeride Fenerbahçe derbisi olunca, Florya'da panik havası oluştu.

Yoğun trafik başladı

Yönetimle transferlerin son durumu hakkında görüşen teknik patron Fatih Terim'in, artık daha hızlı hareket edilmesini ve listedeki oyuncuların bir an önce takıma kazandırılmasını istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar bu gelişmelerin ardından deyim yerindeyse gaza bastı ve temasları sıklaştırdı.

Hem Belhanda ve Babel gibi gönderilmesi ve kulübe bonservis kazandırması beklenen hem de orta saha için adı geçen isimlerin transferlerini bitirmek için menacerlerle yoğun bir telefon trafiği başladı. (Fanatik)