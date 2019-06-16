Son Dakika Haberleri: Fil avcılarını ihbar edenlere lüks otelde konaklama ödülü
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Fil avcılarını ihbar edenlere lüks otelde konaklama ödülü

2 dakika önce

KUALA Malezya'nın kırsal alanlarında fillerin yasa dışı avlanmasının artması üzerine ülkedeki hayvanları koruma kuruluşlarından biri, fil avcılarını ihbar edenlere lüks otelde konaklama ödülü vereceğini duyurdu.

Fil avcılarını ihbar edenlere lüks otelde konaklama ödülü, System.String[]
KUALA Malezya'nın kırsal alanlarında fillerin yasa dışı avlanmasının artması üzerine ülkedeki hayvanları koruma kuruluşlarından biri, fil avcılarını ihbar edenlere lüks otelde konaklama ödülü vereceğini duyurdu.
Kuala Lumpur merkezli Hayvanlar İçin Hareket Topluluğunun (AAT) sitesinde yer alan ilanda, ülke genelinde yasa dışı yollarla filleri avlama hazırlığında olanları ihbar edenlerin, geceliği 2 bin Malezya ringgiti olan (2 bin 832 Türk lirası) lüks otellerde 3 gün boyunca konaklamayla ödüllendirileceği bildirildi.
AAT'nin ilanı, fillerin yoğun olduğu Johor eyaletinde sokaklara da asıldı.
Son yıllarda kaçak avlanma sonucu fil ölümlerinin artış gösterdiği Malezya'da en son geçen hafta Johor eyaletinde 3 filin zehirlenerek öldürüldüğü tespit edilmişti.
Fillerin ölümünün ardından eyalet yönetimi ve hayvanları koruma kuruluşları, kaçak avlanmaları durdurmak için harekete geçmişti.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:58 Kaynak: AA
Kuala Lumpur, Malezya, Güncel
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