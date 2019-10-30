Son Dakika Haberleri: "Fil dişi" operasyonu
Son Dakika Güncel 'Fil dişi' operasyonu

"Fil dişi" operasyonu

49 dakika önce

Kağıthane'de düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollardan getirilen fil dişi, gergedan boynuzu, piton derisi ve kehribardan yapılan 269 obje ele geçirildi.

Kağıthane'de düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollardan getirilen fil dişi, gergedan boynuzu, piton derisi ve kehribardan yapılan 269 obje ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CİTES) kapsamında fil, gergedan ve piton yılanı gibi hayvanlara ait parçaların ve değerli taşların kaçak yollarla ülkeye getirildikten sonra bazı ustalara heykel, bıçak, tespih, baston, satranç takımı, çanta ve ayakkabı yaptırılarak yüksek fiyattan satıldığını belirledi.

Polis ekiplerince, 23 Ekim'de yapılan operasyonda, 189 parça fil dişi, gergedan boynuzu ve kehribardan yapılmış tespih, 76 parça satranç takımı ve benzer obje, 4,60 metre uzunluğunda piton derisi, 50 santimetre uzunluğunda gergedan boynuzu, 75 ve 85 santimetre uzunluğunda 2 fil dişi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu N.S. işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fil dişi operasyonu

Kağıthane, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ambulansı çalındı
İstanbul Boğazı'nda Boğaziçi Başkanlığı söz sahibi olacak, üyelerini Erdoğan atayacak ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve Türkiye'ye yaptırım öngören yasa tasarısında neler var? CNN Türk'teki canlı yayın kazası sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 13:49:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Fil dişi" operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]