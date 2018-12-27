Son Dakika Haberleri: Fil Festivali Başladı

Fil Festivali Başladı

1 saat önce

Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen 'Fil Festivali' başladı.

Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen 'Fil Festivali' başladı. Chitwan'da gerçekleştirilen 15. Fil Festivali başladı. Festivalin amacı ise turizmi canlandırmak, fillerin korunmasına ilişkin kamuoyunu bilinçlendirmek ve vahşi yaşamı korumak. Festivalde yerel kıyafetlerle dans gösterileri yapan Nepalli kadınlar ve fillerle renklenen geçit töreniyle festivalin açılışı yapıldı. 30 Aralık'a kadar sürecek festival boyunca fillerle futbol maçından, resim yarışmalarına kadar bir çok etkinlik gerçekleştirilecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:16 Kaynak: İHA

Nepal, Katmandu, Güncel
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