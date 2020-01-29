Fil hastalığına yakalanan Ayşe yardım bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Fil hastalığına yakalanan Ayşe yardım bekliyor - Son Dakika

Fil hastalığına yakalanan Ayşe yardım bekliyor

6 saat önce

Muş'ta 20 yıl önce fil hastalığına yakalanan Ayşe Bolat, tedavi olabilmek için devletten ve hayırseverlerden yardım eli bekliyor.

Fil hastalığına yakalanan Ayşe yardım bekliyor, System.String[]

Muş'ta 20 yıl önce fil hastalığına yakalanan Ayşe Bolat, tedavi olabilmek için devletten ve hayırseverlerden yardım eli bekliyor.


Merkeze bağlı Kale Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk annesi Ayşe Bolat, fil hastalığı nedeniyle evinden çıkamaz hale geldi. 20 yıldan bu yana hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen Bolat, yere düşme sonucu beyaz kan damarlarında tıkanıklık başladığını ve sonrasında fil hastalığına dönüştüğünü söyledi.


"Çorabımın fiyatı bin TL olduğu için ikinci kez alamadık"


2010'da Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde ameliyat olduğunu kaydeden Bolat, "5 saat süren ameliyatımda bacağımdan 5 litre sıvı alındı. Sonrasında giyebileceğim bir çorabım vardı. 6 ayda bir değiştirmem gerekiyordu, onu değiştiremedik fiyatı bin TL olduğu için. O çorabı bir kere tek giydim ondan sonra giyemedim. 2 kızım var. 2 hamileliğim sırasında da bacağım bebekle birlikte büyüdü. Şimdi yürümede, oturmada, dışarı çıkmada çok zorlanıyorum, kızımın okuluna gidemiyorum, servise bindiremiyorum, okulda toplantı olduğu zaman gidemiyorum" dedi.


"Muş'ta tedavim yok"


Muş'ta tedavisinin olmadığını ve Ankara İbni Sina Hastanesinde bir hafta kaldığını aktaran Bolat, "Sonuç almaya başladım, ama orada kalabilecek bir yerimiz yoktu. Durumumuz olmadığı için otel ya da bir misafirhanede de kalamadık. Geri döndükten sonra bacağım tekrar şişmeye başladı. Şu an çok zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.


"Sesimi duyabilecek herkesten yardım istiyorum"


Hastalığının sağ bacağına da attığı için diz kapağında çıkma oluşmaya başladığını vurgulayan Bolat, sesini duyabilecek herkesten yardım istediğini ifade etti. 20 yıldan bu yana ayakkabı, çorap giyemediğini ve çocuklarının da bu durumdan çok etkilendiğini kaydeden Bolat, "20 yıldır ayakkabı, çorap giyemedim, bağdaş kurup oturamıyorum. Çocuklarım da çok etkileniyor bu durumdan. Büyük kızım bana soruyor, 'anne, arkadaşlarımın annelerinin ayağı böyle değil, senin ayakların neden böyle.' Anlatıyorum ama çocuk daha 7 yaşında olduğu için anlamıyor. Stres ve sıkıntıdan dolayı ağzımda diş de kalmadı. Allah devletten razı olsun. Engelli maaşımla ancak evimin kirasını verebiliyorum. Ev kira, eşimin iyi bir işi yok. Eşim de astım hastası" diye konuştu.


Ayşe Bolat'ın eşi Osman Bolat da, 20 yıldan bu yana eşinin rahatsızlık yaşadığını ve dışarı çıktıklarında insanların bakışlarından çok rahatsız olduklarını söyledi. Özellikle kış mevsiminde eşinin hiçbir yere çıkamadığının altını çizen Osman Bolat, "Maddi imkanlarımız olmadığı için tedavi etme imkanımız olmuyor" dedi. - MUŞ

Bolat, Kale, Muş, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:10 Kaynak: İHA
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