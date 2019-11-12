Son Dakika Haberleri: Fil hastası adam sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor
Son Dakika Güncel Fil hastası adam sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor - Son Dakika

Fil hastası adam sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor

7 saat önce

Bartın'da fil hastalığı (lenfödem) nedeniyle ayaklarında ve bacaklarında oluşan şişlikler ve yaralar sebebiyle yatağa bağımlı yaşayan 64 yaşındaki Sabri Reisoğlu, kendisine uzatılacak yardım eliyle sağlığına kavuşmak istiyor.

Bartın'da fil hastalığı (lenfödem) nedeniyle ayaklarında ve bacaklarında oluşan şişlikler ve yaralar sebebiyle yatağa bağımlı yaşayan 64 yaşındaki Sabri Reisoğlu, kendisine uzatılacak yardım eliyle sağlığına kavuşmak istiyor.

Haraköyşehler'de oturan Reisoğlu, ayaklarında ve bacaklarında şişlik ve yara oluşması sonucu Bursa, Samsun, Ankara, Bolu ve İstanbul'da hastanelere başvurdu. Buradaki tetkiklerde fil hastalığı teşhisi konulan Reisoğlu, yaklaşık 3 yıldır hastalıkla mücadele ediyor.

Rahatsızlığı nedeniyle kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan, yürümekte güçlük çeken ve zamanının büyük bölümünü yatakta geçiren Reisoğlu, sağlığına kavuşmak için kendisine yardım eli uzatılmasını bekliyor.

"Ağrım çok oluyor, ne yapacağımı şaşırdım"

Reisoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalığının yaklaşık 3 yıl önce ayak ve bacaklarının şişmesiyle başladığını ve doktorların, sorunun ciğerlerden kaynaklandığını söylediğini belirtti.

Şişmeye başlayan ayaklarında ve bacaklarında yara oluştuğunu dile getiren Reisoğlu, "Ağrım çok oluyor, ne yapacağımı şaşırdım. Tedavisi özel hastanelerde yapılabiliyormuş, maddi desteğe ihtiyacım var. Benimle eşim ilgileniyor, onun da derdi çok." diye konuştu.

Eşi Nazife Reisoğlu da birçok hastaneye gittiklerini belirterek "Bolu, Ankara, İstanbul'a gittik. Rahatlatmak amaçlı bazı tedaviler yapıldı ama sonuca ulaşamadık. En son özel hastaneye gittik orada da 40 bin lira istediler, buna da durumumuz yok." ifadelerini kullandı.

Fil hastası adam sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor

İstanbul, Ankara, Bartın, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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