Fil hastası kadın tedavi için yardım bekliyor - Son Dakika
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Fil hastası kadın tedavi için yardım bekliyor

13 dakika önce

Muş'ta 20 yıl önce yakalandığı fil hastalığı nedeniyle yürümekte zorlanan Ayşe Bolat, tedavisi için yetkililerden yardım istedi.

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Muş'ta 20 yıl önce yakalandığı fil hastalığı nedeniyle yürümekte zorlanan Ayşe Bolat, tedavisi için yetkililerden yardım istedi.

Kale Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki 2 çocuk annesi Bolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıldan bu yana hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde 10 yıl önce ameliyat olduğunu anlatan Bolat, "5 saat süren ameliyatta bacağımdan 5 litre sıvı alındı. Sonra giyebileceğim özel bir çorap verildi. 6 ayda bir değiştirmem gerekiyordu, fiyatı yüksek olduğu için alamadık. 2 kızım var. İkinci hamileliğim sırasında da bacağım bebekle birlikte büyüdü. Şimdi yürümede, oturmada, dışarı çıkmada çok zorlanıyorum, kızımın okuluna gidemiyorum, servise bindiremiyorum." diye konuştu.

Ankara İbn-i Sina Hastanesinde gördüğü tedaviden olumlu sonuç aldığını dile getiren Bolat, şöyle konuştu:

"Orada kalabilecek bir yerimiz yoktu. Döndükten sonra bacağım tekrar şişmeye başladı. Diğer ayağım da bundan etkileniyor. Sesimi duyabilecek herkesten yardım bekliyorum. Çocuklarım da bu durumdan çok etkileniyor. En büyük isteğim bir gün ayakkabı giyerek çocuklarımı okula götürmek. Engelli maaşımla ancak evimin kirasını verebiliyorum."

Eşi Osman Bolat ise 20 yıldan bu yana eşinin hastalıkla mücadele ettiğini belirterek, "Dışarı çıktığımızda insanların bakışlarından çok etkileniyoruz. Özellikle kışın eşim bir yere gidemiyor. Maddi imkanlarımız olmadığı için tedavisini yaptıramıyoruz. Devletimizden destek istiyoruz." dedi.

Bolat, Kale, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:44 Kaynak: AA
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