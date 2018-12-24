Fil Noel Babalar' Öğrencilere Hediye Dağıttı
51 dakika önce
Tayland'da Noel kutlamaları kapsamında Noel Baba kostümü giydirilen ve sakal takılan filler, küçük yaştaki öğrencilere hediye dağıttı.
Tayland
'da Noel kutlamaları kapsamında Noel Baba kostümü giydirilen ve sakal takılan filler, küçük yaştaki öğrencilere hediye dağıttı
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:58
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