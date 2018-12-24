Son Dakika Haberleri: Fil Noel Babalar' Öğrencilere Hediye Dağıttı

Fil Noel Babalar' Öğrencilere Hediye Dağıttı

51 dakika önce

Tayland'da Noel kutlamaları kapsamında Noel Baba kostümü giydirilen ve sakal takılan filler, küçük yaştaki öğrencilere hediye dağıttı.

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Tayland'da Noel kutlamaları kapsamında Noel Baba kostümü giydirilen ve sakal takılan filler, küçük yaştaki öğrencilere hediye dağıttı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:58 

Tayland, Dünya
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