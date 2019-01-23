Son Dakika Haberleri: Fil Yavrusu Düştüğü Kuyudan 4 Saatte Çıkarıldı

Fil Yavrusu Düştüğü Kuyudan 4 Saatte Çıkarıldı

59 dakika önce

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde, yaklaşık 11 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen fil yavrusu 4 saatlik çalışma sonucu çıkarılabildi.

Fil Yavrusu Düştüğü Kuyudan 4 Saatte Çıkarıldı, System.String[]
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde, yaklaşık 11 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen fil yavrusu 4 saatlik çalışma sonucu çıkarılabildi.

Hindistan basınında çıkan haberlerde, 4 yaşındaki fil yavrusunun düştüğü kuyudan köylülerin ve orman yetkililerinin çabalarıyla güvenli şekilde çıkarıldığı belirtildi.

Kurtarma operasyonunu yöneten orman korucusu Ayub Khan, filin su kuyusuna düştüğünü fark eden bir köylünün yetkilileri haberdar etmesiyle başlayan kurtarma çalışmalarına, 30 orman departmanı personeli, 5 itfaiye ve kurtarma personeli ile 2 veterinerin katıldığını ifade etti.

Khan, fil yavrusunu önce halat kullanarak kaldırmaya çalışan ekiplerin, birkaç saat suda kaldıktan sonra yorgun düşen hayvanı çıkaramadığını belirtti.

Daha sonra kuyunun etrafının getirilen yükleyici ile kazıldığını ve filin üzerine tırmanması için rampa yapıldığını anlatan Ayub Khan, filin, gövdesine sarılan halatlar yardımıyla rampadan çıkmasının sağlandığını bildirdi.

Kuyudan kurtarılan filin ormana gittiğini aktaran Khan, kuyudaki su seviyesi nispeten az olduğu için filin yara almadan kurtulduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:11 Kaynak: AA

Hindistan, Güncel
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