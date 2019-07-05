Son Dakika Haberleri: - Filden fotoğraf çeken kadına tokat
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- Filden fotoğraf çeken kadına tokat

26 dakika önce

- Filden fotoğraf çeken kadına tokatZAMBİYA - Zambiya'yı ziyaret eden ABD'li turist grubunda bulunan kadın, fotoğraf çekmek istediği sırada filin tokatına maruz kaldı.

- Filden fotoğraf çeken kadına tokat
ZAMBİYA - Zambiya'yı ziyaret eden ABD'li turist grubunda bulunan kadın, fotoğraf çekmek istediği sırada filin tokatına maruz kaldı.
Afrika ülkesi Zambiya'yı ziyaret eden bir grup Amerikalı turist, filin küçük çaplı bir saldırısına maruz kaldı. ABD'li grupta bulunan bir kadın fil ile geçirdiği dakikaları ölümsüzleştirmek için telefonunu çıkararak fotoğraf çekmeye baladı. Küçük bir duvarın ardında bulunan fil, fotoğraf çekmeye çalışan kadın turiste hortumu ile tokat attı. Panikleyen kadın elindeki telefonu düşürerek, çareyi yanındaki arkadaşına sığınmakta buldu.
Bir Afrika fili ortalama 2 buçuk ila 4 metre uzunluğunda ve 2 ila 6 ton ağırlığında oluyor.
- Filden fotoğraf çeken kadına tokat
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:13 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Zambiya, turist, Güncel
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