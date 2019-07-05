- Filden fotoğraf çeken kadına tokat
26 dakika önce
- Filden fotoğraf çeken kadına tokatZAMBİYA - Zambiya'yı ziyaret eden ABD'li turist grubunda bulunan kadın, fotoğraf çekmek istediği sırada filin tokatına maruz kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:13 Kaynak: İHA
- Filden fotoğraf çeken kadına tokat
ZAMBİYA - Zambiya
'yı ziyaret eden ABD'li turist
grubunda bulunan kadın, fotoğraf çekmek istediği sırada filin tokatına maruz kaldı. Afrika
ülkesi Zambiya'yı ziyaret eden bir grup Amerikalı turist, filin küçük çaplı bir saldırısına maruz kaldı. ABD'li grupta bulunan bir kadın fil ile geçirdiği dakikaları ölümsüzleştirmek için telefonunu çıkararak fotoğraf çekmeye baladı. Küçük bir duvarın ardında bulunan fil, fotoğraf çekmeye çalışan kadın turiste hortumu ile tokat attı. Panikleyen kadın elindeki telefonu düşürerek, çareyi yanındaki arkadaşına sığınmakta buldu.
Bir Afrika fili ortalama 2 buçuk ila 4 metre uzunluğunda ve 2 ila 6 ton ağırlığında oluyor.
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