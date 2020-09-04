Fildişi Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Fransız mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

Fildişi Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ouattara, Macron ile Elysee Sarayı'nda görüştüğünü ve ardından çalışma yemeği yediklerini belirtti.

Görüşmede, bölgesel ve ekonomik konuları ele aldıklarını kaydeden Ouattara, 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de görüş alışverişinde bulunduklarını vurguladı.

Afrika basınında yer alan haberlere göre de hali hazırda Fransa'da tatilde bulunan Ouattara, Macron'dan 31 Ekim'deki seçimler için destek bekliyor.

Macron, Ouattara'nın martta duyurduğu, 3. dönemine devam etmeme kararını övgüyle karşılamış ve Ouattara'nın gelecek nesillere örnek olacağını söylemişti.

Başbakanın ölümü planları değiştirdi

Cumhurbaşkanı Ouattara'nın, partisi RHDP'den 3'üncü dönem için aday olmayacağını açıklaması üzerine Başbakan Amadou Gon Coulibaly, RHDP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmişti.

Coulibaly'nin 8 Temmuz'da yaşamını yitirmesinin ardından yeni bir aday arayışına giren RHDP, 29 Temmuz'da Ouattara'yı 31 Ekim'de yapılacak seçimler için aday göstermişti.

Ouattara da bu kararı düşünmek için ek süre istemiş ardından yarışa katılacağını duyurmuştu.

Muhalefet ise anayasaya göre Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığını anayasaya aykırı olduğunu söylüyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı görevinde bulunuyor.

44 aday başvurdu

Öte yandan Fildişi Sahili Bağımsız Seçim Komisyonuna, 31 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak üzere 44 aday dosyasını bıraktı.

İsimlerin yarısı partileri tarafından aday gösterilirken, yarısı da bağımsız şekilde başvuruda bulundu.

Dosyasını bırakan isimler arasında eski cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski başbakan Guillaume Soro da bulunuyor.

Komisyon, aday olacak isimlere ilişkin son kararını eylül ortasında duyuracak.