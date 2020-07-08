Fildişi Sahili Başbakanı Coulibaly, hayatını kaybetti - Son Dakika

Fildişi Sahili Başbakanı Coulibaly, hayatını kaybetti

Fildişi Sahili Başbakanı Amadou Gon Coulibaly hayatını kaybetti.

Fildişi Sahili Başbakanı Amadou Gon Coulibaly hayatını kaybetti.

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Meclis'te çoklu baro teklifi görüşülürken tartışma çıktı


Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Başbakan Amadou Gon Coulibaly'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Ouattara, 61 yaşındaki Coulibaly'nin haftalık kabine toplantısında rahatsızlık geçirdiğini ve hastanede kaldırıldığını belirtti. Ouattara, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen Coulibaly'in hayatını kaybettiğini aktardı.


RHDP Partisi lideri Coulibaly, kalp muayenesi için Mayıs ayında gittiği Fransa'dan 2 Temmuz'da ülkesine dönmüştü. Coulibaly, Ekim ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine de aday olduğunu açıklamıştı. Öte yandan Coulibaly'nin 2012 yılında da kalp ameliyatı geçirdiği ifade edildi. - ABİDJAN

Fildişi Sahili, Cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 21:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fildişi Sahili Başbakanı Coulibaly, hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika

17:00 Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:53 Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 14:01 Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 09:33 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: ABD'de bir kişinin ölümüne sebep olan "beyin yiyen amip" Türkiye'de de var 08:36 Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
00:06
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi ağır yaralandı
23:17
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
18:46
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
18:05
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
17:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 04:26:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fildişi Sahili Başbakanı Coulibaly, hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]