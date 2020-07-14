Fildişi Sahili Büyükelçisi Toure, Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika

Fildişi Sahili Büyükelçisi Toure, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure'yi kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:05 Kaynak: AA
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