Fildişi Sahili Büyükelçisi Toure, Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika

Fildişi Sahili Büyükelçisi Toure, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure'yi kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure'yi kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Toure, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Toure'nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Fildişi Sahili, Kolo Toure, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fildişi Sahili Büyükelçisi Toure, Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika

Son Dakika

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18:16
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18:12
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
18:10
Darbe gecesinde selaları susturmak isteyen kişiye engel olan imam, yaşadıklarını anlattı
18:06
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
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