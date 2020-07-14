Fildişi Sahili Büyükelçisi Toure, Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika

Fildişi Sahili Büyükelçisi Toure, Erdoğan'a güven mektubu sundu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Toure, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Toure'nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.