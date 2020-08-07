Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı 3. dönem için adaylığını açıkladı

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, ekimde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ouattara, ülkesinin 60. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, bir süredir tartışılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mart ayında üçüncü dönem için aday olmayacağını belirten Ouattara, partisi RHDP'nin kendisini geçen hafta aday göstermesi üzerine fikrini değiştirdiğini söyledi.

Ouattara, "31 Ekim'de yapılacak seçimler için adaylığımı koyuyorum." ifadeleriyle 3'üncü dönem için cumhurbaşkanlığı seçim yarışına gireceğini açıkladı.

Vatandaşlarının çağrısına olumlu yanıt verdiğinin altını çizen Ouattara, bu kararın kendisi için gerçek bir fedakarlık olduğunu dile getirdi.

Başbakanın ölümü planları değiştirdi

Cumhurbaşkanı Ouattara'nın, partisi RHDP'den 3'üncü dönem için aday olmayacağını açıklaması üzerine Başbakan Amadou Gon Coulibaly, RHDP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmişti.

Coulibaly'nin 8 Temmuz'da yaşamını yitirmesinin ardından yeni bir aday arayışına giren RHDP, 29 Temmuz'da Ouattara'yı 31 Ekim'de yapılacak seçimler için aday göstermişti.

Ouattara da bu kararı düşünmek için ek süre istemişti.

Muhalefet ise anayasaya göre Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığını anayasaya aykırı olduğunu söylüyor.

Ouattara, 2010'dan beri Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunuyor.