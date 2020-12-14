Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara yemin ederek görevine başladı - Son Dakika

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkan Alassane Ouattara, yemin ederek 3'üncü dönemine resmen başladı.

Abidjan'da düzenlenen törene, başta Afrika kıtasından olmak üzere birçok ülkeden cumhurbaşkanı ve bakan düzeyinde davetli katıldı.

Fransa'dan Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın hazır bulunduğu törende eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de yer alması dikkati çekti.

Yemin töreninin ardından Ouattara, tartışmalara neden olan 3'üncü dönemine resmen başlamış oldu.

- Fildişi Sahili'ndeki cumhurbaşkanı seçimi

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, ilk turda yüzde 94,27 oy alan mevcut Cumhurbaşkanı Ouattara kazanmıştı.

Ouattara'nın 3. dönemine aday olduğunu duyurması, ülkede seçim tartışmalarının fitilini ateşlemişti.

Muhalefet, Ouattara'nın adaylığının yasa dışı olduğunu savunarak birçok sokak eylemi düzenlemiş, bu gösteriler zaman zaman etnik çatışmalara neden olmuştu.

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi 2. dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyordu.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.