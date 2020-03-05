Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı gençlere yer açmak için aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı gençlere yer açmak için aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı gençlere yer açmak için aday olmayacağını açıkladı

6 saat önce

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını bildirdi.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı gençlere yer açmak için aday olmayacağını açıkladı, System.String[]

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, 78 yaşındaki Ouattara mecliste yaptığı açıklamada, 31 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmamaya karar verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ouattara, "İktidarı genç nesle devretmek için aday olmayacağım. Fildişi Sahili gençlerine, ülkemizi modernize etmeyi sürdürme fırsatını vermek isterim." ifadesini kullandı.

Ouattara, 2010 ve 2015'teki seçimleri kazanarak iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptı. Muhalefet Ouattara'nın üçüncü kez adaylığına karşı çıkıyordu.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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