Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara tedbir amaçlı karantinaya girdi - Son Dakika

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir kişiyle temas ettiği için karantinaya girdiği belirtildi.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ouattara'nın, görüştüğü bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında tedbir amaçlı kendini karantinaya aldığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'la mücadele için halka "aşı olun" çağrısı yapılırken; maske, mesafe ve hijyen önlemlerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip Fildişi Sahili'nde, salgının başından bu yana 50 bin 404 kişi hastalığa yakalandı, 334 kişi ise hayatını kaybetti.