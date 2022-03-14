Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Kandia Camara, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Kandia Camara, Türkiye'ye geliyor

FİLDİŞİ Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Kandia Camara, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Kandia Camara'nın Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında yapılan açıklamada, "Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diyaspora Bakanı Kandia Camara, 15 Mart 2022 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Haber: ANKARA,