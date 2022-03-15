Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Fildişi Sahili Devlet, Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Diaspora Bakanı Kandia Camara, Türkiye ile iş birliğini artırmak istediklerini belirterek "Bizim de Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var. Ülkemize gelin, Fildişi Sahili'nin kalkınma isteğine destek verin." dedi.

Camara, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Camara "İki ülke de iş birliği ve ilişkileri geliştirmek konusunda aşağı yukarı aynı isteklere sahip. Türkiye büyük bir ülke ve bunu herkes biliyor. Fildişi Sahili ise kalkınmak için çalışıyor. İş birliği sonucunda ülkemizde büyük projelerin gerçekleşebilmesi için Türkiye'ye güveniyoruz." dedi.

Camara, Fildişi Sahili'nin Batı Afrika'da büyük bir ülke olduğunu belirterek "Köprüler, barajlar ve çok daha fazla hastanemiz olması gerekiyor. Okul, lise, üniversite sayısının artmasını istiyoruz. Bu şekilde insanımızın hayat şartlarının iyileşmesini istiyoruz." diye konuştu.

Fildişi Sahili'nin 28 milyon nüfusa sahip tarım odaklı bir ülke olduğunu aktaran Camara, yağ, kahve ve altın gibi üretimleri daha fazla istihdam yaratabilecek alanlara yöneltmek istediklerini vurguladı.

Camara, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşması arzusunda olduklarını dile getirdi.

"Bizim de Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var"

Türkiye ile ekonomik boyutta bir sinerji yaratmak istediklerinin altını çizen Camara, "Bizim de Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var. Ülkemize gelin, Fildişi Sahili'nin kalkınma isteğine destek verin, hayat şartlarımızı iyileştirmemize yardım edin. Bu sadece Fildişi Sahili değil bölge ülkeleri için de faydalı olacaktır. " ifadelerini kullandı.

Camara, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde katkılarına da değinerek "Erdoğan'ın vizyonunu tebrik etmek istiyorum. Afrika'ya gerçekten yardım etmek istiyor. Biz bu şekilde partnerler istiyoruz, arıyoruz." şeklinde konuştu.

Ülkesine yönelik 3 terör saldırısını önlediklerini belirten Camara, bölgede terör tehdidinin devam ettiğini, ülkesinde bir uluslararası terörizmle mücadele akademisinin kurulduğunu ve Türkiye'den bu akademi için destek talep ettiğini söyledi.

Camara, Fildişili doktor ve hemşirelerin Türkiye'de eğitim alabilmeleri için iki ülke arasında bir anlaşma imzaladıklarını belirterek "Fildişi Sahili'nden insanların hasta oldukları zaman tedavi olmak için geldikleri ilk ülke Türkiye, buraya gelip sağlık hizmetlerinden yararlanıyorlar." dedi.

Türkiye'de eğitim alan Fildişili öğrencilerin, ülkelerine döndüklerinde aldıkları eğitimin kalitesini fark ettiklerini dile getiren Camara, Türkiye'den Fildişili öğrenciler için daha fazla burs verme talebinde bulunarak Türkiye'de daha fazla Fildişili öğrenci görmek istediklerini söyledi.

Camara, Maarif Vakfının Fildişi Sahili'ndeki çalışmalarından da övgüyle bahsederek "Maarif Vakfı sadece öğrencilerimize eğitim vermiyor. Şimdi de kampüs inşa etme planı var. Bu şekilde 500'den fazla öğrenci daha burada eğitim alabilecek." dedi.

Antalya Diplomasi Forumu'nun çok başarılı panellere ev sahipliği yaptığını belirten Camara, "Antalya Diplomasi Forumu'nda muhteşem bir organizasyon gerçekleştirdiniz. Bu forum sayesinde insanların bakış açısı değişecek. Barış sayesinde kalkınmaya ulaşabiliriz. Barış sayesinde, diplomasi sayesinde daha iyi bir dünyaya sahip olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Camara, Kovid-19'un ardından Afrika ülkelerine destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak "Fildişi Sahili olarak aşı üretmek istiyoruz. Bu konuda da Türkiye'nin desteğini bekliyoruz. Türkiye'den bu süreçte bizlere çok fazla aşı yollandı. Bu konuda çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"Diplomasi Forumu'nun devam etmesini istiyoruz"

Antalya Diplomasi Forumu'nun bazı tavsiye niteliğinde konuların dile getirilmesini sağladığını vurgulayan Camara, şunları kaydetti:

"Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanını burada bir arada ağırlayarak gerçekten bir adım atmış oldunuz. Tebrik ediyorum sizleri. Diplomasi Forumu'nun daha da ileriye gitmesini, devam etmesini istiyoruz. Farklı toplantılar düzenlenmesini istiyoruz. Sonraki adımlar için forumun belki de bir komitenin oluşmasıyla, arabuluculuk komitesi oluşturulmasıyla sonuçlanmasını bekliyoruz."