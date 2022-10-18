Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara'dan Çavuşoğlu'na taziye telefonu - Son Dakika
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Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara'dan Çavuşoğlu'na taziye telefonu

18.10.2022 02:59
Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara'dan Çavuşoğlu'na taziye telefonu

Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Kandia Camara, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Kandia Camara, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirmeye göre, Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara, Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.

Camara, Bartın'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin taziye dileklerini iletti.

Birçok ülkenin dışişleri bakanı, maden ocağındaki patlama nedeniyle Çavuşoğlu'na taziyelerini doğrudan iletmiş ve sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayımlamıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara'dan Çavuşoğlu'na taziye telefonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara'dan Çavuşoğlu'na taziye telefonu - Son Dakika
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