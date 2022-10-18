Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara'dan Çavuşoğlu'na taziye telefonu

Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Kandia Camara, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirmeye göre, Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Camara, Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.
Camara, Bartın'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin taziye dileklerini iletti.
Birçok ülkenin dışişleri bakanı, maden ocağındaki patlama nedeniyle Çavuşoğlu'na taziyelerini doğrudan iletmiş ve sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayımlamıştı.
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