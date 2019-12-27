Fildişi Sahili: Eski isyancı yeni başkan adayı lidere darbe girişimi suçlamasıyla yakalama kararı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fildişi Sahili: Eski isyancı yeni başkan adayı lidere darbe girişimi suçlamasıyla yakalama kararı - Son Dakika Dünya

Fildişi Sahili: Eski isyancı yeni başkan adayı lidere darbe girişimi suçlamasıyla yakalama kararı

6 saat önce

Fildişi Sahili'nde gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerindeki adaylardan Guillaume Soro hakkında darbeye hazrılık yapma suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı

Fildişi Sahili: Eski isyancı yeni başkan adayı lidere darbe girişimi suçlamasıyla yakalama kararı, System.String[]

Fildişi Sahili'nde gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerindeki adaylardan Guillaume Soro hakkında darbeye hazırlık yapma suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.


Savcılıktan yapılan açıklamada eski isyancı liderin ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

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Fildişi Sahili, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:12 
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