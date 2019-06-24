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Fildişi Sahili, Güney Afrika'yı tek golle geçti

1 saat önce

2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu maçında Fildişi Sahili, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti.

Fildişi Sahili, Güney Afrika'yı tek golle geçti, System.String[]
2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu maçında Fildişi Sahili, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti.

Bu yıl Mısır'ın ev sahipliğinde 32.'si düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Fildişi Sahili ile Güney Afrika, Al-Salam Stadium Cairo'da karşı karşıya geldi. 64. dakikada Jonathan Kodjia'nın attığı golle müsabakayı 1-0 kazanan Fildişi, grupta geride kalan ilk müsabakaların ardından Fas ile birlikte 3'er puanla ilk iki sırayı paylaştı.

Fildişi Sahili, ikinci maçını 28 Haziran Cuma günü TSİ 20.00'de Fas ile oynayacak. Güney Afrika ise aynı gün TSİ 23.00'de Namibya ile mücadele edecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:52 Kaynak: İHA
Mısır, Güney Afrika, Afrika, Fildişi Sahili, Spor
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