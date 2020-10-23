Fildişi Sahili İçişleri Bakanı yaşamını yitirdi - Son Dakika

Eski Abidjan Valisi olan Diakite, Temmuz 2017'den bu yana bakanlık görevinde bulunuyordu.

Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu

Bakan Koca, vatandaşlara korona aşısının ne zaman yapılacağını açıkladı: Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz