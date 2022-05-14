Fildişi Sahili Meclis Başkanı Soumahoro'nun cenazesi defnedildi - Son Dakika

Fildişi Sahili'nde yaşamını yitiren Meclis Başkanı Amadou Soumahoro'nun cenazesi toprağa verildi.
Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Soumahoro'yu memleketi Seguela'da son yolculuğuna uğurladıklarını belirtti.
Ouattara, paylaşımında "Hoşçakal benim küçük kardeşim. Güzel ülkemize yaptığın önemli katkılar için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Soumahoro 8 Mayıs'ta, 68 yaşında yaşamını yitirmiş ve ülkede 3 gün ulusal yas ilan edilmişti.
Soumahoro'nun 2019'da Meclis Başkanlığı görevine getirilmesinden bu yana çeşitli sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.
Kaynak: AA
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