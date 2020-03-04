Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Beaumelle getirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Beaumelle getirildi - Son Dakika Spor

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Beaumelle getirildi

13 dakika önce

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Fransız Patrice Beaumelle getirildi.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Beaumelle getirildi, System.String[]

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Fransız Patrice Beaumelle getirildi.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, İbrahim Kamara'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 41 yaşındaki Beaumelle ile bir yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Beaumelle, 2015 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna ulaşan Fildişi Sahili Milli Takımı'nda Fransız teknik direktör Herve Renard'ın yardımcılığını yapmıştı.

Futbol Federasyonu, Fildişi Sahili, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:36 Kaynak: AA
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