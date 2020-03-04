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Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Beaumelle getirildi
13 dakika önce
Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Fransız Patrice Beaumelle getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:36 Kaynak: AA
Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Fransız Patrice Beaumelle getirildi.
Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, İbrahim Kamara'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 41 yaşındaki Beaumelle ile bir yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Beaumelle, 2015 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna ulaşan Fildişi Sahili Milli Takımı'nda Fransız teknik direktör Herve Renard'ın yardımcılığını yapmıştı.
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