Son Dakika Haberleri: Fildişi Sahili, Namibya'yı 4 golle geçti
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Fildişi Sahili, Namibya'yı 4 golle geçti

22 dakika önce

2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu 3. maçında Fildişi Sahili, Namibya'yı 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Fildişi Sahili, Namibya'yı 4 golle geçti, System.String[]
2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu 3. maçında Fildişi Sahili, Namibya'yı 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Bu yıl Mısır'ın ev sahipliğinde 32.'si düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Fildişi Sahili ile Namibya, 30 Haziran Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fildişi, 39. dakikada Gradel, 58. dakikada Die, 84. dakikada Zaha ve 89. dakikada Cornet'in attığı gollerle maçı 4-1 kazandı. Namibya'nın tek golü ise 71. dakikada Kamatuka'dan geldi.

Bu sonuçla grup maçlarını 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Fildişi Sahili, bir üst tura yükseldi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:12 Kaynak: İHA
Fildişi Sahili, Namibya, Afrika, Mısır, Spor
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