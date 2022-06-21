Fildişi Sahili'nde aşırı yağışlar 4 can aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fildişi Sahili'nde aşırı yağışlar 4 can aldı

21.06.2022 22:43
Fildişi Sahili'nde aşırı yağışlar 4 can aldı

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde aşırı yağışlar nedeniyle 4 çocuk yaşamını yitirdi.

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde aşırı yağışlar nedeniyle 4 çocuk yaşamını yitirdi.

İtfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, Abidjan'ın güneydeki banliyösü Bingerville'de yoğun yağışlar nedeniyle yıkılan bir duvar 4 çocuğun ölümüne neden oldu.

Su baskınları nedeniyle 51 kişi de evlerinde mahsur kaldı.

Geçen hafta da yine Abidjan'da yoğun yağışların neden olduğu heyelanda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Fildişi Sahili'nde mevsimsel yağışlar hazirandan eylüle kadar sürüyor.

Abidjan'da aşırı yağışlar nedeniyle Haziran 2018'de 18, Haziran 2020'de 13 kişi yaşamını yitirmişti.

YORUMLAR
500
Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor! Vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeye başlandı Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor! Vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeye başlandı Kurulma aşamasındaki yağ fabrikası alevlere teslim oldu Kurulma aşamasındaki yağ fabrikası alevlere teslim oldu
Kaynak: AA

Fildişi Sahili, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fildişi Sahili'nde aşırı yağışlar 4 can aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:13 Marmaris'teki yangının çıkış nedeni araştırılıyor! Sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi
01:09 Belediye Başkanı Oktay, Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaştı: Zor bir gece bizi bekliyor
00:31 AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu Eminönü'nde saldırıya uğradı
00:23 Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü futbolcu Aaron Ramsey için harekete geçti
00:19 Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düşen iki kuzen hayatını kaybetti
00:13 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılıyor! Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi bölgeye gidecek
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 05:02:18. #1.12#
SON DAKİKA: Fildişi Sahili'nde aşırı yağışlar 4 can aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement