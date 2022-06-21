Fildişi Sahili'nde aşırı yağışlar 4 can aldı

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde aşırı yağışlar nedeniyle 4 çocuk yaşamını yitirdi.

İtfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, Abidjan'ın güneydeki banliyösü Bingerville'de yoğun yağışlar nedeniyle yıkılan bir duvar 4 çocuğun ölümüne neden oldu.

Su baskınları nedeniyle 51 kişi de evlerinde mahsur kaldı.

Geçen hafta da yine Abidjan'da yoğun yağışların neden olduğu heyelanda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Fildişi Sahili'nde mevsimsel yağışlar hazirandan eylüle kadar sürüyor.

Abidjan'da aşırı yağışlar nedeniyle Haziran 2018'de 18, Haziran 2020'de 13 kişi yaşamını yitirmişti.