Fildişi Sahili'nde aşırı yağışlar 4 can aldı

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde aşırı yağışlar nedeniyle 4 çocuk yaşamını yitirdi.
İtfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, Abidjan'ın güneydeki banliyösü Bingerville'de yoğun yağışlar nedeniyle yıkılan bir duvar 4 çocuğun ölümüne neden oldu.
Su baskınları nedeniyle 51 kişi de evlerinde mahsur kaldı.
Geçen hafta da yine Abidjan'da yoğun yağışların neden olduğu heyelanda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.
Fildişi Sahili'nde mevsimsel yağışlar hazirandan eylüle kadar sürüyor.
Abidjan'da aşırı yağışlar nedeniyle Haziran 2018'de 18, Haziran 2020'de 13 kişi yaşamını yitirmişti.
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