Fildişi Sahili'nde askeri karakola saldırı: 12 ölü - Son Dakika

Fildişi Sahili'nde askeri karakola saldırı: 12 ölü

Fildişi Sahili'nin Burkina Faso sınırındaki askeri karakolu hedef alan silahlı saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Fildişi Sahili'nin Burkina Faso sınırındaki askeri karakolu hedef alan silahlı saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, Kofolo beldesindeki Tafolo-Back köyündeki karakola, saat 04.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 12 asker yaşamını yitirirken, 6'sı yaralandı. Fildişi Sahili'nin kuzey komşularından Burkina Faso, 2015'ten bu yana sıklıkla terör saldırılarına maruz kalıyor. Burkina Faso'daki terör saldırıları, bugüne kadar en az 1000 sivilin ölümüne, 860 bin kişinin yerlerinden olmasına yol açtı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti

Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı

Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu

9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı

Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı

İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım

Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı

Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti

Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı

Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı

Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi

Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı

Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı

Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı