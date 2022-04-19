Fildişi Sahili'nde başbakan yeniden Patrick Achi oldu - Son Dakika
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Fildişi Sahili'nde başbakan yeniden Patrick Achi oldu

19.04.2022 16:08
Fildişi Sahili'nde başbakan yeniden Patrick Achi oldu

Fildişi Sahili'nde hükümetin geçen hafta istifa etmesinin ardından başbakanlık görevine yeniden Patrick Achi getirildi.

Fildişi Sahili'nde hükümetin geçen hafta istifa etmesinin ardından başbakanlık görevine yeniden Patrick Achi getirildi.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Senato ve Ulusal Meclisin bir araya geldiği Kongre'de, Achi'nin yeniden başbakanlık görevine getirildiğini duyurdu.

Ouattara, yaklaşık 2 yıldır boş olan Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevine de Tiemoko Meyliet Kone'nin atandığını kaydetti.

Kone, 2011'den bu yana Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası (BCEAO) Başkanlığını yürütüyordu.

Achi, başbakanlık görevine, selefi Hamed Bakayoko'nun hayatını kaybetmesinin ardından 26 Mart 2021'de atanmış, 13 Nisan'da da istifasını sunmuştu.

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Kaynak: AA

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