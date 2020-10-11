Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara karşıtı eylem - Son Dakika

Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara karşıtı eylem

11.10.2020 15:13
Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara karşıtı eylem, System.String[]

Fildişi Sahili'nde on binlerce kişi, 31 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar yarışacak Alassane Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığına karşı toplandı.

Fildişi Sahili'nde on binlerce kişi, 31 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar yarışacak Alassane Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığına karşı toplandı.

Abidjan'daki bir statta yaklaşık 30 bin kişinin katılımıyla düzenlenen eyleme, muhalefetin ve Ouattara'ya karşı yarışacak cumhurbaşkanı adaylarının yanı sıra sivil toplum örgütleri ve birçok siyasi hareket katıldı.

Burada konuşan cumhurbaşkanı adaylarından Henri Konan Bedie, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e çağrıda bulunarak, BM'nin ülkede 31 Ekim'den önce bağımsız bir seçim organı oluşturması gerektiğini söyledi.

Diğer cumhurbaşkanı adayı Pascal Affi Nguessan da destekçilerine, Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığını engellemek için seferberlik çağrısı yaptı.

44 adaydan 4'ünün dosyası kabul edildi

Fildişi Sahili'nde Anayasa Komisyonu, 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışacak adayların listesini 14 Eylül'de açıklamıştı.

Buna göre, tüm tepkilere rağmen 3'üncü dönemi için aday olmaktan vazgeçmeyen Ouattara'nın dosyası kabul edilirken eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Başbakan Guillaume Soro'nun başvuruları daha önce hüküm giydikleri gerekçesiyle geri çevrilmişti.

Ouattara'nın yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Bedie, eski Başbakan Nguessan ve Milletvekili Kouadio Konan Bertin'in adaylıkları da onaylanmıştı.

Böylece 44 başvuru içerisinden sadece 4 ismin 31 Ekim'deki seçimlerde yarışmasına izin çıkmıştı.

Sivil itaatsizlik ve seferberlik çağrısı

Cumhurbaşkanı adayı ve eski Cumhurbaşkanı Bedie, Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasa ihlali olduğunun altını çizerek, bunu engellemek için muhalefet adına sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Adaylık başvurusu kabul edilmeyen eski Başbakan Soro da muhalefete Ouattara'nın 3'üncü dönemine engel olmak için birleşme çağrısı yapmıştı.

Soro, "31 Ekim'de Fildişi Sahili'nde seçim yapılmayacak, bunu bir yere yazın." ifadesini kullanmış ancak detay vermemişti.

Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin, kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu söylüyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara karşıtı eylem - Son Dakika

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