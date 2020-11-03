Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, 3'üncü kez seçildi - Son Dakika

Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, 3'üncü kez seçildi

03.11.2020 09:25
Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, 3'üncü kez seçildi, System.String[]

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde geçici sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, oyların yüzde 94,27'sini alarak 3'üncü dönemine seçildi.

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde geçici sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, oyların yüzde 94,27'sini alarak 3'üncü dönemine seçildi.

Bağımsız Seçim Komisyonu (CEI), cumartesi günü düzenlenen seçimlere ilişkin geçici sonuçları açıkladı.

Buna göre, Ouattara yüzde 94,27, Pascal Affi N'Guessan yüzde 0,99, Henri Konan Bedie yüzde 1,66 ve Kouadio Konan Bertin de yüzde 1,99 oy aldı.

Seçimlere katılım oranı da yüzde 53,9 olarak belirlendi.

CEI'nin açıkladığı sonuçların Anayasa Konseyi tarafından da onaylanması gerekiyor.

Muhalefet sonuçları tanımayacağını duyurmuştu

N'Guessan ve Bedie ise dün CEI'nin açıklayacağı sonuçları kabul etmediklerini belirterek, "Ulusal Geçiş Konseyi" oluşturacaklarını duyurmuştu.

Konseye, aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı da olan Bedie'nin liderlik edeceğini bildiren N'Guessan, amaçlarının "adil, şeffaf ve kapsayıcı" cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlemek olduğunun altını çizmişti.

N'Guessan, geçiş hükümetinin çok kısa sürede kurulacağını vurgulamıştı.

Muhalefet, CEI'yi hile yapmakla suçlayarak, seçimlere katılımın yüzde 8 civarında olduğunu iddia ediyor.

Sivil itaatsizlik ve boykot çağrısı

Mevcut Cumhurbaşkanı Ouattara'nın 3'üncü döneminde de aday olduğunu duyurması, ülkede seçim tartışmalarının fitilini ateşlemişti.

Muhalefet, Ouattara'nın adaylığının yasa dışı olduğunu belirterek, birçok sokak eylemi düzenlemiş, bu gösteriler zaman zaman etnik çatışmalara neden olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı için yarışan 4 adaydan 2'si eski Başbakan N'Guessan ve eski Cumhurbaşkanı Bedie, Ouattara'ya karşı baraj oluşturmak için sivil itaatsizlik ve boykot çağrısında bulunmuştu.

Ülkede 2010'daki seçim sonrası dönemin Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucunda çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, 3'üncü kez seçildi - Son Dakika


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