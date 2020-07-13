Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı istifa etti - Son Dakika

Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı istifa etti

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde Başbakan Amadou Gon Coulibaly'nin ölümünden 5 gün sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Daniel Kablan Duncan istifa etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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