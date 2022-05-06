Fildişi Sahili'nde dang humması salgını ilan edildi - Son Dakika

Fildişi Sahili'nde dang humması salgını ilan edildi ve hastalık nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ülkede 12 dang humması vakasına rastlandığı ve salgın ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği salgınla mücadelede gerekli tüm önlemlerin alınacağı kaydedildi.

Fildişi Sahili'nde en son 2019'da ilan edilen dang humması salgınında 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.