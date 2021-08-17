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Fildişi Sahili'nde Ebola'ya karşı aşı kampanyası başladı - Son Dakika

Fildişi Sahili'nde Ebola'ya karşı aşı kampanyası başladı

17.08.2021 02:07
Fildişi Sahili'nde Ebola'ya karşı aşı kampanyası başladı, System.String[]

Fildişi Sahili'nde 1994'ten bu yana ilk kez tespit edilen Ebola vakasının ardından hastayla temaslı sağlık çalışanları aşılanmaya başladı.

Fildişi Sahili'nde 1994'ten bu yana ilk kez tespit edilen Ebola vakasının ardından hastayla temaslı sağlık çalışanları aşılanmaya başladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Abidjan'da bir hastanede karantinaya alınan hastayla temaslı 200 sağlık çalışanına, komşu ülke Gine'den gönderilen 5 bin doz Ebola aşısı uygulandı.

Durumun kontrol altında olduğu ve 72 saat içinde toplamda 2 bin kişinin aşılanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Gine'den yola çıkan ve Abidjan'a 11 Ağustos'ta karayoluyla giriş yapan 18 yaşındaki hasta, ertesi gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Hastada Ebola virüsüne rastlandığı 14 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, 4 milyon nüfuslu Abidjan'da olası bir Ebola salgınının felaket olabileceği uyarısında bulunarak, Gine'ye gönderilen 5 bin doz Ebola aşısının acilen ülkeye ulaştırılması gerektiğini bildirmişti.

1994'ten bu yana ilk vaka

DSÖ verilerine göre, ülkede 1994'ten bu yana kayda geçmiş Ebola vakası görülmedi.

Fildişi Sahili, 2013-2016 döneminde ciddi Ebola salgınları yaşayan Liberya ve Gine ile sınır komşusu olsa da o dönemde ülkede Ebola vakasına rastlanmamıştı.

Gine'de ocak ayında ebola vakası tespit edilmiş ve DSÖ akabinde artan vakalar nedeniyle ülkede 2'nci Ebola salgını ilan etmişti. Gine'deki salgın 12 kişinin ölümünün ardından haziranda sona ermişti.

Ebola Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, Fildişi Sahili, Ebola, Gine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fildişi Sahili'nde Ebola'ya karşı aşı kampanyası başladı - Son Dakika


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