Fildişi Sahili'nde iktidar partisinin zaferi kesinleşti - Son Dakika

Fildişi Sahili'nde 6 Mart'ta yapılan milletvekili seçimleri, iktidardaki Demokrasi ve Barış için Houphouetistler Birliği (RHDP) partisinin zaferiyle sonuçlandı.

Bağımsız Seçim Komisyonunun duyurduğu kesin sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın partisi RHDP, 255 üyeli mecliste 137 koltuk alarak çoğunluğu sağladı.

Yaklaşık 7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçimlere katılım oranı yüzde 37 olarak gerçekleşti.

Ülkede, Ekim 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ouattara, görevindeki 3'üncü dönemine girmişti.