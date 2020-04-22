Fildişi Sahili'nde inşaat halindeki bina çöktü: 10 yaralı - Son Dakika

Fildişi Sahili'nin en büyük kenti Abidjan'da inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Bingerville semtindeki Riviera Abatta bölgesinde inşaat halindeki 4 katlı bina dün öğleden sonra çöktü.
İtfaiye ekipleri enkaz altında kalan 10 kişiyi kurtardı. 3 kişiye henüz ulaşılamadığı belirtildi.
Yaralılar en yakın sağlık merkezine sevk edildi.
Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında olan kişilere kurtarma köpekleri ve kazı makinesiyle ulaşmaya çalışıyor.