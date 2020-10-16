Fildişi Sahili'nde muhalefetten cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot çağrısı - Son Dakika

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak 2 aday, mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığını engellemek için boykot çağrısında bulundu.

Ay sonunda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak eski Cumhurbaşkanı Henri Konan Bedie ve eski Başbakan Affi N'Guessan, Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığına ilişkin açıklama yaptı.

N'Guessan ve Bedie, taraftarlarını Ouattara'nın 3'üncü döneminin önüne geçmek adına seçim sürecine ilişkin yürütülen tüm operasyonları mümkün mertebe engellemeye davet etti.

Muhalif liderler, Ouattara'nın adaylığının mümkün olan her şekilde boykot edilmesi gerektiğini kaydetti.

Fildişi Sahili'nde adayların seçim kampanyası resmen dün başlamıştı.

44 adaydan 4'ünün dosyası kabul edildi

Fildişi Sahili'nde Anayasa Komisyonu, 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışacak adayların listesini 14 Eylül'de açıklamıştı.

Buna göre, tüm tepkilere rağmen 3'üncü dönemi için aday olmaktan vazgeçmeyen Ouattara'nın dosyası kabul edilirken eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Başbakan Guillaume Soro'nun başvuruları daha önce hüküm giydikleri gerekçesiyle geri çevrilmişti.

Ouattara'nın yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Bedie, eski Başbakan N'Guessan ve Milletvekili Kouadio Konan Bertin'in adaylıkları da onaylanmıştı.

Böylece 44 başvuru içerisinden sadece 4 ismin 31 Ekim'deki seçimlerde yarışmasına izin çıkmıştı.

Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin, kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu söylüyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.