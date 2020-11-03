Fildişi Sahili'nde muhalefetten cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına itiraz - Son Dakika

Fildişi Sahili'nde muhalefetten cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına itiraz

03.11.2020 03:13
Fildişi Sahili'nde muhalefetten cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına itiraz, System.String[]

Fildişi Sahili'nde muhalefet, 31 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını reddederek, "Ulusal Geçiş Konseyi" oluşturacaklarını duyurdu.

Fildişi Sahili'nde muhalefet, 31 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını reddederek, "Ulusal Geçiş Konseyi" oluşturacaklarını duyurdu.

Ülkede, cumartesi günü yapılan seçimde oy sayma işlemi devam ederken, cumhurbaşkanı adayları Pascal Affi N'Guessan ve Henri Konan Bedie, mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın önde gittiğini duyuran Bağımsız Seçim Komisyonundan (CEI) gelen sonuçları kabul etmediklerini kaydetti.

Aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı da olan Bedie'nin evinden destekçilerine seslenen N'Guessan, yaşananları "bir seçim paradisi" olarak niteleyerek, buna dur demek için Ulusal Geçiş Konseyi kuracaklarını söyledi.

N'Guessan, konseye Bedie'nin liderlik edeceğini ve amaçlarının "adil, şeffaf ve kapsayıcı cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlemek olduğunun altını çizerek, geçiş hükümetinin çok kısa sürede kurulacağını vurguladı.

Muhalefet, CEI'yi hile yapmakla suçlayarak, buna rağmen kayıtlı seçmenlerin ancak yüzde 8'inin oy verdiğini iddia ediyor.

CEI, dün, 108 seçim bölgesinden 26'sında Ouattara'nın önde olduğunu duyurmuştu.

Sivil itaatsizlik ve boykot çağrısı

Mevcut Cumhurbaşkanı Ouattara'nın 3'üncü dönemine aday olduğunu duyurması, ülkede seçim tartışmalarının fitilini ateşlemişti.

Muhalefet, Ouattara'nın adaylığının yasa dışı olduğunu belirterek, birçok sokak eylemi düzenlemiş, bu gösteriler zaman zaman etnik çatışmalara neden olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı için yarışan 4 adaydan 2'si eski Başbakan N'Guessan ve eski Cumhurbaşkanı Bedie, Ouattara'ya karşı baraj oluşturmak için sivil itaatsizlik ve boykot çağrısında bulunmuştu.

Sürgündeki isimlerden de destek

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Başbakan Guillaume Soro'nun dosyası daha önce hüküm giydikleri gerekçesiyle geri çevrilmişti.

Paris'te sürgünde bulunan Soro ve Belçika'da sürgünde bulunan Gbagbo'nun muhalefetin çağrısına destek verdiği biliniyor.

Konsey kurulması fikrinin de Soro'dan geldiği belirtiliyor.

Soro, daha önce yaptığı açıklamada, 31 Ekim'deki seçimlerin gerçekleşmeyeceğini belirtmiş, Gbagbo da seçim sonrası ülkede bir felaketin yaşanacağını savunmuştu.

Ülkede 2010'daki seçim sonrası dönemin Cumhurbaşkanı Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucunda çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.

Fildişi Sahili, Cumhurbaşkanı, Muhalefet, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fildişi Sahili'nde muhalefetten cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına itiraz - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2016 yılında İsveç Milli Takımı'na veda eden Ibrahimovic, geri dönüş sinyali verdi Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince açtı ağzını yumdu gözünü Bakan Koca'dan İstanbul için peş peşe kritik uyarılar: Çok dikkatli olmamız gerekiyor Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 95'e yükseldi Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok
CNN Türk muhabiri, deprem bölgesinden gerçekleştirilen yayında gözyaşlarına boğuldu CNN Türk muhabiri, deprem bölgesinden gerçekleştirilen yayında gözyaşlarına boğuldu         
00:39
Ünlü tenisçi Bouchard'ın Cadılar Bayramı kostümü beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü tenisçi Bouchard'ın Cadılar Bayramı kostümü beğeni yağmuruna tutuldu         
23:38
Kırmızı kart gören Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için F.Bahçeli yönetici sahaya girdi Kırmızı kart gören Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için F.Bahçeli yönetici sahaya girdi         
23:04
Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 1'i polis 7 kişi yaşamını yitirdi Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 1'i polis 7 kişi yaşamını yitirdi         
22:53
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı         
19:51
Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor         
18:12
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı         
11:04
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi         
10:08
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 03:21:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fildişi Sahili'nde muhalefetten cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına itiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei