Fildişi Sahili'nde seçim 6 Mart'ta yapılacak - Son Dakika

Fildişi Sahili'nde genel seçimlerin 6 Mart'ta yapılacağı duyuruldu.
Bağımsız Seçim Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 255 milletvekilinin belirleneceği genel seçimin 6 Mart'ta düzenleneceği kaydedildi.
Açıklamada, adaylık başvurularının 4-20 Ocak tarihlerinde yapılabileceği belirtildi.
Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara 3'üncü dönemine seçilmişti.
Kaynak: AA
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